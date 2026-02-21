الرابطة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة عشرة
دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
المجموعة الثانية
نتائج السبت 21 فيفري 2026جمعية أريانة – الملعب القابسي 2-1
جندوبة الرياضية – هلال الرديف 3-0
سبورتينغ المكنين – القلعة الرياضية 2-0
أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 0-1
أمل بوشمة – تقدم ساقية الداير 1-4
قوافل قفصة – مستقبل القصرين 0-1
مباراة الأحد 22 فيفري (س 13)النادي القربي – اتحاد قصور الساف
الحكم: صادق السالمي
الترتيب – المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | -- | -- |
| تقدم ساقية الداير | 39 | 18 |
| الملعب القابسي | 35 | 18 |
| مستقبل القصرين | 33 | 18 |
| جندوبة الرياضية | 25 | 18 |
| جمعية أريانة | 25 | 18 |
| أمل بوشمة | 24 | 18 |
| قوافل قفصة | 23 | 18 |
| النادي القربي | 23 | 17 |
| اتحاد قصور الساف | 22 | 17 |
| هلال الرديف | 22 | 18 |
| القلعة الرياضية | 20 | 18 |
| نسر جلمة | 20 | 18 |
| سبورتينغ المكنين | 19 | 18 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 10 | 18 |
المجموعة الأولى
برنامج الأحد 22 فيفري 2026 (س 13)سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلة
الحكم: حسام بولعراس
نادي حمام الأنف – هلال مساكن
الحكم: أشرف الحركاتي
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقارب
الحكم: سيف الورتاني
أمل حمام سوسة – جمعية مقرين
الحكم: حسام الظاهري
مكارم المهدية – اتحاد بوسالم
الحكم: نبيل الهمادي
محيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: خالد قويدر
اتحاد تطاوين – هلال الشابة
الحكم: باسم بلعيد
الترتيب – المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
| ----------------------------- | -- | -- |
| نادي حمام الأنف | 34 | 17 |
| أمل حمام سوسة | 33 | 17 |
| اتحاد تطاوين | 32 | 17 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 26 | 17 |
| بعث بوحجلة | 25 | 17 |
| سبورتينغ بن عروس | 23 | 17 |
| هلال مساكن | 23 | 17 |
| جمعية مقرين | 22 | 17 |
| مكارم المهدية | 21 | 17 |
| محيط قرقنة | 19 | 17 |
| هلال الشابة | 17 | 17 |
| اتحاد بوسالم | 16 | 17 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 13 | 17 |
| كوكب عقارب | 13 | 17 |
