الرابطة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة عشرة

دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:جمعية أريانة – الملعب القابسيجندوبة الرياضية – هلال الرديفسبورتينغ المكنين – القلعة الرياضيةأولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمةأمل بوشمة – تقدم ساقية الدايرقوافل قفصة – مستقبل القصرينالنادي القربي – اتحاد قصور السافالحكم: صادق السالمي| الفريق | ن | ل || ------------------ | -- | -- || تقدم ساقية الداير | 39 | 18 || الملعب القابسي | 35 | 18 || مستقبل القصرين | 33 | 18 || جندوبة الرياضية | 25 | 18 || جمعية أريانة | 25 | 18 || أمل بوشمة | 24 | 18 || قوافل قفصة | 23 | 18 || النادي القربي | 23 | 17 || اتحاد قصور الساف | 22 | 17 || هلال الرديف | 22 | 18 || القلعة الرياضية | 20 | 18 || نسر جلمة | 20 | 18 || سبورتينغ المكنين | 19 | 18 || أولمبيك سيدي بوزيد | 10 | 18 |سبورتينغ بن عروس – بعث بوحجلةالحكم: حسام بولعراسنادي حمام الأنف – هلال مساكنالحكم: أشرف الحركاتيالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – كوكب عقاربالحكم: سيف الورتانيأمل حمام سوسة – جمعية مقرينالحكم: حسام الظاهريمكارم المهدية – اتحاد بوسالمالحكم: نبيل الهماديمحيط قرقنة – سكك الحديد الصفاقسيالحكم: خالد قويدراتحاد تطاوين – هلال الشابةالحكم: باسم بلعيد| الفريق | ن | ل || ----------------------------- | -- | -- || نادي حمام الأنف | 34 | 17 || أمل حمام سوسة | 33 | 17 || اتحاد تطاوين | 32 | 17 || سكك الحديد الصفاقسي | 26 | 17 || بعث بوحجلة | 25 | 17 || سبورتينغ بن عروس | 23 | 17 || هلال مساكن | 23 | 17 || جمعية مقرين | 22 | 17 || مكارم المهدية | 21 | 17 || محيط قرقنة | 19 | 17 || هلال الشابة | 17 | 17 || اتحاد بوسالم | 16 | 17 || الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 13 | 17 || كوكب عقارب | 13 | 17 |