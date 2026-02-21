توزر: حجز قرابة 328 كغ من الموز من أجل عدم مسك فاتورات بيع خلال حملة مراقبة مشتركة على الطرقات

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، خلال حملة مشتركة على الطرقات، نفّذتها، اليوم السبت، بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني، 327,9 كلغ من الموز من أجل عدم مسك فاتورات بيع، حسب المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي.وأضاف الهمامي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنه باعتبار الكميّة المحجوزة اليوم يرتفع إجمالي المحجوز من الموز خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المعظّم إلى 443,3 كلغ، مبيّنا أنّ هذه الحملة تندرج في إطار الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية خلال شهر رمضان.وأشار إلى أنه وقع تخصيص 4 فرق مراقبة، اليوم السبت، نفّذت 67 زيارة معاينة أفضت إلى رفع 8 مخالفات اقتصادية، ليبلغ بذلك مجموع زيارات التفقد المؤمنة خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، بالتنسيق مع جهازي الشرطة والحرس الوطنيين، 209 زيارات أسفرت عن 32 مخالفة اقتصادية تراوحت بين عدم إشهار الأسعار في المواد الغذائية، وعدم الاستظهار بسندات النقل، وعدم مسك فاتورات البيع.