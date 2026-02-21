ترامب يوجّه رسالة إلى كريستيانو رونالدو: “نحتاجك في أمريكا”

Le nouveau message posté par Donald Trump sur les réseaux, s'adressant à Cristiano Ronaldo :



"Ronaldo, tu es le plus grand de tous les temps, on a besoin de toi en Amérique, continue de travailler, nous avons besoin de toi très vite."



?? pic.twitter.com/wpAYGtF1NV — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) February 21, 2026

تفسيرات متعددة للرسالة



وجّه الرئيس الأمريكيرسالة مصوّرة إلى النجم البرتغالي، لاعب، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.وخاطب ترامب رونالدو قائلاً: “أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. تحرك الآن، نحتاجك سريعًا”، واضعًا عنوانًا للفيديو: “رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر”.وأرفق ترامب الرسالة بمقطع مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهره إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.أثارت الرسالة تفاعلاً واسعًا، حيث اعتبر بعض المتابعين أنها دعوة لرونالدو للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، في حين رأى آخرون أنها دعوة غير مباشرة للمشاركة في نهائياتومن المقرر أن تُقام البطولة بين 11 جوان و19 جويلية 2026 في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات كولومبيا وأوزبكستان وجامايكا أو الكونغو الديمقراطية أو كاليدونيا الجديدة.ولم يصدر أي تعليق رسمي من رونالدو بشأن الرسالة، في وقت يواصل فيه نشاطه مع نادي النصر في الدوري السعودي.