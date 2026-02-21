Babnet   Latest update 15:05 Tunis

ترامب يوجّه رسالة إلى كريستيانو رونالدو: “نحتاجك في أمريكا”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6999ad4b6bdda3.56609695_peomflnqkijgh.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 14:01
      
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مصوّرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.
وخاطب ترامب رونالدو قائلاً: “أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. تحرك الآن، نحتاجك سريعًا”، واضعًا عنوانًا للفيديو: “رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر”.


وأرفق ترامب الرسالة بمقطع مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهره إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.




تفسيرات متعددة للرسالة

أثارت الرسالة تفاعلاً واسعًا، حيث اعتبر بعض المتابعين أنها دعوة لرونالدو للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، في حين رأى آخرون أنها دعوة غير مباشرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام البطولة بين 11 جوان و19 جويلية 2026 في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات كولومبيا وأوزبكستان وجامايكا أو الكونغو الديمقراطية أو كاليدونيا الجديدة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من رونالدو بشأن الرسالة، في وقت يواصل فيه نشاطه مع نادي النصر في الدوري السعودي.
Babnet

