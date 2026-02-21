الزهورني: 10 سنوات سجناً لمنفذ “براكاج” بساطور

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق منحرف مصنف خطيرا، بعد إدانته بتنفيذ عملية سلب باستعمال ساطور في جهة الزهورني.المتهم اعترض سبيل شاب وهدده بسلاح أبيض قبل أن يفتك منه هاتفه الجوال ومبلغا ماليا ودراجته النارية.وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه خلال أطوار المحاكمة، ليصدر في حقه الحكم المذكور.