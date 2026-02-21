Babnet   Latest update 23:30 Tunis

عضو بمجلس الشورى الإيراني: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ فستتلقى الرد بأقل من 10 دقائق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a323ab4fd15.27505588_oigmfleqhnkpj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 21 Février 2026 - 23:30 قراءة: 1 د, 28 ث
      
قال عضو مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوتشر متكى، إنه إذا ارتكبت الولايات المتحدة أي خطوة خاطئة فإنها ستتلقى الرد في أقل من 10 دقائق.

وذكر عضو مجلس الشورى خلال مقابلة إعلامية، أن فشل حرب الأيام الاثني عشر وفشل الأحداث الأخيرة في إيران من العوامل التي أدت إلى تردد الولايات المتحدة في خوض حرب ضد إيران.


وأشار الدبلوماسي السابق إلى أنه "إذا لم يدخل الأمريكيون الحرب بعد فشل المفاوضات، فسيستمر الوضع الحالي وسنحقق أهدافنا".


ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في مياه الخليج، وسط جمود في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة مستعدة لتنفيذ ضربات على إيران في أقرب وقت، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ قرارها بهذا الشأن بعد إذ أنها تأمل بأن تثمر المفاوضات مع الجانب الإيراني حول برنامج طهران النووي عن نتائج.

وأفادت التقارير بأن الرد الإيراني على الضربات المحتملة قد يشمل ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق، كشف مصدر دفاعي مطلع لـقناة روسيا اليوم أن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة غرب آسيا يهدف إلى ابتزاز إيران ودول المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب تماطل "لكسب الوقت" بهدف زيادة الضغط العسكري والسياسي لإجبار طهران على القبول بشروطها.

وأكد أن الولايات المتحدة "تدرك جيدا قدرة إيران وإرادتها على الرد"، محذرا من أن طهران "لن تمنح أمريكا الكثير من الوقت لمثل هذه المناورة، وقد تغيّر مسارها في أي لحظة".

وشدد على أن إيران "لن تورط نفسها في عملية تفاوضية طويلة وغير مجدية"، معتبرا أن "أي مفاوضات تكون فيها آفاق رفع العقوبات ضعيفة، لا يمكن أن تكون لها قيمة بالنسبة لإيران".

وفي ختام تصريحاته، أوضح المصدر الدفاعي المطلع أن إيران "مصممة في حال شُنت الحرب من قبل أمريكا أو إسرائيل، على الرد بشكل واسع وغير محدود ضد مصالحهما معا".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324062

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-10
21°-8
22°-9
21°-10
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>