عضو بمجلس الشورى الإيراني: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ فستتلقى الرد بأقل من 10 دقائق

وذكر عضو مجلس الشورى خلال مقابلة إعلامية، أن فشل حرب الأيام الاثني عشر وفشل الأحداث الأخيرة في إيران من العوامل التي أدت إلى تردد الولايات المتحدة في خوض حرب ضد إيران.وأشار الدبلوماسي السابق إلى أنه "إذا لم يدخل الأمريكيون الحرب بعد فشل المفاوضات، فسيستمر الوضع الحالي وسنحقق أهدافنا".ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في مياه الخليج، وسط جمود في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة مستعدة لتنفيذ ضربات على إيران في أقرب وقت، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ قرارها بهذا الشأن بعد إذ أنها تأمل بأن تثمر المفاوضات مع الجانب الإيراني حول برنامج طهران النووي عن نتائج.وأفادت التقارير بأن الرد الإيراني على الضربات المحتملة قد يشمل ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.وفي السياق، كشف مصدر دفاعي مطلع لـقناة روسيا اليوم أن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة غرب آسيا يهدف إلى ابتزاز إيران ودول المنطقة.وأشار المصدر إلى أن إدارة ترامب تماطل "لكسب الوقت" بهدف زيادة الضغط العسكري والسياسي لإجبار طهران على القبول بشروطها.وأكد أن الولايات المتحدة "تدرك جيدا قدرة إيران وإرادتها على الرد"، محذرا من أن طهران "لن تمنح أمريكا الكثير من الوقت لمثل هذه المناورة، وقد تغيّر مسارها في أي لحظة".وشدد على أن إيران "لن تورط نفسها في عملية تفاوضية طويلة وغير مجدية"، معتبرا أن "أي مفاوضات تكون فيها آفاق رفع العقوبات ضعيفة، لا يمكن أن تكون لها قيمة بالنسبة لإيران".وفي ختام تصريحاته، أوضح المصدر الدفاعي المطلع أن إيران "مصممة في حال شُنت الحرب من قبل أمريكا أو إسرائيل، على الرد بشكل واسع وغير محدود ضد مصالحهما معا".