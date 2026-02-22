طوابير في الأردن لاقتناء زيت الزيتون التونسي

شهدت فروع المؤسسة الاستهلاكية المدنية الأردنية، صباح السبت، ازدحامات كبيرة وطوابير طويلة من المواطنين الأردنيين لشراء عبوات زيت الزيتون التونسي، بعد إعلان المؤسسة طرحه للبيع بسعر 21 ديناراً (نحو 85 دينارًا تونسيًا) لعبوة 5 لترات.وتوافد المتسوقون إلى الفروع قبل بدء الدوام الرسمي حرصاً على الحصول على الزيت قبل نفاد الكميات، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بنحو 35% هذا العام وارتفاع الأسعار، فيما تنفد الدفعات المطروحة فور عرضها بانتظار وصول كميات جديدة.وأكدتأن عملية البيع ستتم وفق آلية منظمة تقوم على توزيع الأدوار على المواطنين تفاديًا للازدحام، مع السماح لكل شخص باقتناءضمانًا لعدالة التوزيع.