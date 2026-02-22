ترامب يطالب "نتفليكس" بطرد مستشارة بايدن السابقة من مجلس إدارتها ويهدد

وكالات -

جاء الطلب في منشور على "تروث سوشيال" ردا على الناشطة اليمينية المقربة من ترامب لورا لومر، مع تهديد بعواقب إن لم تلتزم الشركة، في توقيت حساس حيث تسعى نتفليكس لصفقة استحواذ بـ72 مليار دولار على استوديوهات وارنر بروس ديسكفري (WBD) ومنصة HBO Max، والتي تحتاج موافقة وزارة العدل.وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يجب على نتفليكس طرد سوزان رايس العنصرية والمختلة عقليا على الفور، أو تحمل العواقب"، واصفا المسؤولة السابقة في إدارة أوباما بأنها "مخترقة سياسية".وكانت لورا لومر، دعت ترامب إلى منع صفقة نتفليكس مع وارنر.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل الأمريكية تدرس ما إذا كانت صفقة نتفليكس على وارنر ستعزز قوتها السوقية أو تؤدي إلى احتكار.يشار إلى أن رايس، وهي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، شغلت عضوية مجلس إدارة نتفليكس من 2018 إلى 2021، ثم عادت إليه عام 2023.