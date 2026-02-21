ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس بـ20% خلال عطلة رأس السنة الصينية

28 ألف سائح صيني في 2025



عطلة أطول تدعم السفر الخارجي



تونس ضمن الوجهات الآمنة



سجّل عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس زيادة بنسبةخلال عطلة الربيع للسنة الصينية الجديدة، الممتدة من 15 إلى 23 فيفري، وفق تقديرات صادرة عن منصّات السفر الصينية، أكدها مدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين.وأوضح المسؤول ذاته أن عطلة رأس السنة الصينية تُعدّ من أهم مواسم الذروة في السفر داخلوخارجها، حيث يستغل ملايين الصينيين هذه المناسبة للتنقل سواء داخل البلاد أو نحو وجهات بعيدة.بلغ عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس مع نهاية سنة 2025 نحو، بزيادة تناهز 20 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، رغم غياب خط جوي مباشر يربط البلدين.وتشير المعطيات إلى أن عطلة الربيع تمثل نقطة انطلاق ذروة تدفق السياح الصينيين إلى تونس، على أن يتواصل النسق التصاعدي خلال الأشهر التالية، خاصة في فيفري ومارس ثم جوان.ساهم تمديد عطلة الربيع هذا العام إلى، بعد أن كانت تتراوح بين ستة وسبعة أيام، في تنشيط حركة السفر الداخلي والخارجي. ويخصص الصينيون الأيام الأولى للاجتماع العائلي، قبل التوجه نحو الرحلات السياحية.وتُعدّ عطلة الربيع أهم الأعياد في الصين، حيث يجتمع أفراد العائلة لتبادل التهاني والهدايا، وتغلب الألوان الحمراء والذهبية على مظاهر الاحتفال، في رمزية للحظ والازدهار.برزت تونس خلال عطلة منتصف الخريف (1–8 أكتوبر 2025) ضمن قائمةفي منتجات “الاختيار الآمن” لفائدة السياح الصينيين، وفق تصنيف منصة، إحدى أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في الصين.ويعزز هذا التصنيف مكانة تونس كوجهة آمنة وجاذبة للسوق السياحية الصينية، خاصة في ظل توجه متزايد للسفر نحو البلدان الصديقة دبلوماسيا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما الوجهات التي تجمع بين العمق الحضاري والتنوع الطبيعي.وتعكس هذه المؤشرات تصاعد اهتمام السياح الصينيين بالوجهة التونسية، في انتظار مزيد دعم الربط الجوي المباشر لتوسيع الحضور السياحي الصيني خلال المواسم المقبلة.