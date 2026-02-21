ارتفاع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس بـ20% خلال عطلة رأس السنة الصينية
سجّل عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس زيادة بنسبة 20 بالمائة خلال عطلة الربيع للسنة الصينية الجديدة، الممتدة من 15 إلى 23 فيفري، وفق تقديرات صادرة عن منصّات السفر الصينية، أكدها مدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين.
وأوضح المسؤول ذاته أن عطلة رأس السنة الصينية تُعدّ من أهم مواسم الذروة في السفر داخل الصين وخارجها، حيث يستغل ملايين الصينيين هذه المناسبة للتنقل سواء داخل البلاد أو نحو وجهات بعيدة.
28 ألف سائح صيني في 2025بلغ عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس مع نهاية سنة 2025 نحو 28 ألف زائر، بزيادة تناهز 20 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، رغم غياب خط جوي مباشر يربط البلدين.
وتشير المعطيات إلى أن عطلة الربيع تمثل نقطة انطلاق ذروة تدفق السياح الصينيين إلى تونس، على أن يتواصل النسق التصاعدي خلال الأشهر التالية، خاصة في فيفري ومارس ثم جوان.
عطلة أطول تدعم السفر الخارجيساهم تمديد عطلة الربيع هذا العام إلى تسعة أيام، بعد أن كانت تتراوح بين ستة وسبعة أيام، في تنشيط حركة السفر الداخلي والخارجي. ويخصص الصينيون الأيام الأولى للاجتماع العائلي، قبل التوجه نحو الرحلات السياحية.
وتُعدّ عطلة الربيع أهم الأعياد في الصين، حيث يجتمع أفراد العائلة لتبادل التهاني والهدايا، وتغلب الألوان الحمراء والذهبية على مظاهر الاحتفال، في رمزية للحظ والازدهار.
تونس ضمن الوجهات الآمنةبرزت تونس خلال عطلة منتصف الخريف (1–8 أكتوبر 2025) ضمن قائمة أفضل خمس وجهات عالمية في منتجات “الاختيار الآمن” لفائدة السياح الصينيين، وفق تصنيف منصة Tongcheng Travel، إحدى أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في الصين.
ويعزز هذا التصنيف مكانة تونس كوجهة آمنة وجاذبة للسوق السياحية الصينية، خاصة في ظل توجه متزايد للسفر نحو البلدان الصديقة دبلوماسيا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما الوجهات التي تجمع بين العمق الحضاري والتنوع الطبيعي.
وتعكس هذه المؤشرات تصاعد اهتمام السياح الصينيين بالوجهة التونسية، في انتظار مزيد دعم الربط الجوي المباشر لتوسيع الحضور السياحي الصيني خلال المواسم المقبلة.
وأوضح المسؤول ذاته أن عطلة رأس السنة الصينية تُعدّ من أهم مواسم الذروة في السفر داخل الصين وخارجها، حيث يستغل ملايين الصينيين هذه المناسبة للتنقل سواء داخل البلاد أو نحو وجهات بعيدة.
28 ألف سائح صيني في 2025بلغ عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس مع نهاية سنة 2025 نحو 28 ألف زائر، بزيادة تناهز 20 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، رغم غياب خط جوي مباشر يربط البلدين.
وتشير المعطيات إلى أن عطلة الربيع تمثل نقطة انطلاق ذروة تدفق السياح الصينيين إلى تونس، على أن يتواصل النسق التصاعدي خلال الأشهر التالية، خاصة في فيفري ومارس ثم جوان.
عطلة أطول تدعم السفر الخارجيساهم تمديد عطلة الربيع هذا العام إلى تسعة أيام، بعد أن كانت تتراوح بين ستة وسبعة أيام، في تنشيط حركة السفر الداخلي والخارجي. ويخصص الصينيون الأيام الأولى للاجتماع العائلي، قبل التوجه نحو الرحلات السياحية.
وتُعدّ عطلة الربيع أهم الأعياد في الصين، حيث يجتمع أفراد العائلة لتبادل التهاني والهدايا، وتغلب الألوان الحمراء والذهبية على مظاهر الاحتفال، في رمزية للحظ والازدهار.
تونس ضمن الوجهات الآمنةبرزت تونس خلال عطلة منتصف الخريف (1–8 أكتوبر 2025) ضمن قائمة أفضل خمس وجهات عالمية في منتجات “الاختيار الآمن” لفائدة السياح الصينيين، وفق تصنيف منصة Tongcheng Travel، إحدى أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في الصين.
ويعزز هذا التصنيف مكانة تونس كوجهة آمنة وجاذبة للسوق السياحية الصينية، خاصة في ظل توجه متزايد للسفر نحو البلدان الصديقة دبلوماسيا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما الوجهات التي تجمع بين العمق الحضاري والتنوع الطبيعي.
وتعكس هذه المؤشرات تصاعد اهتمام السياح الصينيين بالوجهة التونسية، في انتظار مزيد دعم الربط الجوي المباشر لتوسيع الحضور السياحي الصيني خلال المواسم المقبلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324050