سيقما كونساي تثير جدلا واسعا بسبب نسب المشاهدة وسط اتهامات بالتحيّل والتلاعب بالأرقام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a279f726425.49604082_pijfoelghmkqn.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 22:37
      
أثارت نتائج نسب المشاهدة التي نشرتها شركة سيغما كونساي في اليوم الأول من شهر رمضان جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، وسط اتهامات بالتحيّل والتلاعب بالأرقام.

وفي هذا السياق، هاجم الإعلامي سمير الوافي ما وصفها بـ"مافيا الأرقام والتجارة بنسب المشاهدة"، متهما إياها بسرقة تعب وجهد العاملين في القطاع والاستيلاء على حقوقهم. ودعا السلطات إلى فتح تحقيق في "الأرقام المزعومة" لنسب المشاهدة، معتبرا أن هذه الجهات تتحكم في سوق الإشهار.


من جانبه، اتهم الإعلامي نوفل الورتاني شركات قياس نسب المشاهدة بالسرقة والتحيّل والسمسرة، واصفا الأرقام المنشورة بالمضحكة، ومعتبرا أنها تتضمن مخالفة واضحة للقانون.


كما نشر عدد من الوجوه الإعلامية والفنية تدوينات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات حادة لشركات سبر الآراء، وعلى رأسها سيغما كونساي.

ويُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت تصدر قناة نسمة نسب المشاهدة في اليوم الأول من رمضان، بفارق كبير عن بقية القنوات، وهو ما فجر موجة من التشكيك في دقة المعطيات وآليات احتسابها.
