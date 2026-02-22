بن عروس: انطلاق فعاليات تظاهرة "رمضان في زهرتنا" في دورتها الخامسة

انطلقت بمدينة الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة) فعاليات التظاهرة الثقافية «رمضان في زهرتنا»، التي تنظمها دار الثقافة بالجهة بالتعاون مع المجلس المحلي، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، وذلك في إطار التظاهرة السنوية "ليالي رمضان" التي بلغت هذه السنة دورتها الخامسة، من خلال برمجة متنوعة تهدف إلى إحياء وتنشيط الحياة الثقافية خلال أيام الشهر الكريم.وافتُتحت التظاهرة مساء أمس بعرض "أصالة وحنين" للفنان ماهر الجعايبي، الذي احتضنته قاعة بلدية الزهراء، واستحضر خلاله من رصيد الأغاني التونسية والشرقية أعذب المقطوعات والأغاني، إلى جانب وصلات من الموشحات، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي حضر لمواكبة هذا العرض الافتتاحي.وفي قراءته لبرنامج الدورة الجديدة من "ليالي رمضان"، أفاد مدير دار الثقافة بالزهراء، حاتم المزوغي، في تصريح لـ/وات/، بأن هذه التظاهرة تجمع بين العروض الموسيقية والأنشطة الثقافية وعروض الأفلام والندوات، إلى جانب فقرات موجهة للأطفال وورشات ومسابقات متنوعة. وأشار إلى أن الهيئة المشرفة حرصت على العمل في إطار تشاركي مع السلط المحلية والهياكل المنتخبة، مع تحقيق توازن في البرمجة بين تطلعات الجمهور والإطار العام للتظاهرة.من جهتها، أكدت رئيسة المجلس المحلي بالزهراء، إيمان البكوش، أن المجلس يسعى، في حدود الإمكانيات المتاحة، إلى المساهمة في تنظيم دورة تستجيب لتطلعات أبناء الجهة وتدعم الحراك الثقافي خلال أيام وليالي الشهر الفضيل.واحتضنت القاعة البلدية اليوم الأحد عرضًا تنشيطيًا للأطفال، ليتواصل برنامج "رمضان في زهرتنا" إلى غاية 14 مارس المقبل. ويُعرض يوم 28 فيفري فيلم شبابي من إخراج آدم الجلاصي بعنوان "يا حسرة"، يليه يوم 1 مارس تنظيم ورشات متنوعة وألعاب فكرية، إلى جانب عرض موسيقي شبابي بالمقهى الثقافي "أوروبا".كما برمجت الهيئة المشرفة يوم 4 مارس ندوة بعنوان "دور المرأة في الإسلام" بالمكتبة العمومية بحي الحبيب بالزهراء، التي تحتضن كذلك يوم 6 مارس مسابقة في حفظ القرآن الكريم، ومسابقة في الرسم والبراعة اليدوية.وتعود العروض الموسيقية إلى القاعة البلدية أيام 7 و8 و9 مارس، من خلال عرض موسيقي شبابي، وسهرة "كاراوكي" مع ملهم وسيم، إضافة إلى عرض موسيقي شبابي لعادل العبيدي.وتُختتم التظاهرة يوم 14 مارس بالقرية الحرفية بالزهراء، بعرض موسيقي يجسّد ملحمة كوريغرافية بعنوان "عبق الذاكرة"، يتخلله عرض أزياء تقليدية يشارك فيه شباب الزهراء.