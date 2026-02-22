Babnet   Latest update 17:11 Tunis

الترجي يرد على بلاغ الملعب التونسي بفيديو " ماشافوهاش هذي ماشافوهاش"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b181737fc33.15971233_mjfpglqoinkhe.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 14:35
      
أثارت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الطريقة التي اختارتها للرد على بيان الملعب التونسي المتعلق بالأخطاء التحكيمية ورفض منح الفريق ضربة جزاء خلال مباراة البطولة.

واختارت الصفحة الرسمية للترجي أسلوبا غير تقليدي، إذ لم تصدر بيانا مكتوبا، بل نشرت مقطعي فيديو يوثقان لقطتين اعتبرتهما ضربتي جزاء لفائدته لم يتم احتسابهما خلال المباراة.


وأرفقت الصفحة المقطعين بعنوان مستوحى من الأغنية الجزائرية "ماشافوهاش"، في إشارة إلى أن اللقطتين لم تحظيا بالاهتمام الكافي من قبل طاقم التحكيم، وفق ما يفهم من مضمون المنشور.


وقد تباينت ردود الفعل بين جماهير الفريقين، حيث اعتبر البعض أن الرد جاء ذكيا ويعكس ثقة بالنفس، فيما رأى آخرون أن الجدل التحكيمي كان يستوجب توضيحا رسميا أكثر مباشرة.

وكان الملعب التونسي، أصدر مساء السبت بلاغا، احتجّ من خلاله على ما وصفه بـ "أخطاء تحكيمية" أثّرت مباشرة على نتيجة مباراته أمام الترجي الرياضي التونسي، مشيرا إلى أنّها تمثّلت في "عدم احتساب ضربة جزاء بعد تعرّض مهاجم الفريق للضرب على وجهه".

وحذّر الملعب التونسي في هذا السياق "من اللقطات والمشاهد التى تعتزم إدارة التحكيم بثّها على سبيل المراجعة التحكيمية واعتبار الضرب الواقع على وجه مهاجمنا لا يرتقي لإقرار ضربة جزاء"، معتبرا أنّها "من قبيل التبرير ومجرّد محاولة لتدارك سيل الأخطاء التحكيمية الواقعة في الفترة الأخيرة ولكنّه لن يكون على حساب الفريق".

وشدّدت إدارة الملعب التونسي على أنّها "لن تدخر أيّ مجهود للحصول على حقوق الفريق كاملة بكلّ الطرق الشرعية"، وفق نصّ البلاغ.

وفاز الترجي الرياضي التونسي، عشية السبت، على الملعب التونسي (1-0) في المباراة المؤجّلة لحساب الجولة العشرين للرابطة الأولى التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.
