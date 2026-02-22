Babnet   Latest update 21:24 Tunis

البرمجة الرمضانية بالمكتبة السينمائية التونسية من 26 فيفري إلى 13 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b5b3e7c3a82.60057309_hnfpmkieqlgjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 21:07 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعدت المكتبة السينمائية التونسية برمجة خاصة بشهر رمضان المعظم، تنطلق يوم الخميس 26 فيفري وتتواصل إلى غاية 13 مارس 2026 .
وتقام العروض بقاعة الطاهر شريعة في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة بداية من الثامنة والنصف ليلا.


وتتضمن البرمجة  ثلاثية الصحراء للمخرج ناصر خمير، فضلا عن تقديم  لمسة وفاء لروح مدير التصوير والمخرج الراحل أحمد بنيس، ولمسة وفاء لروح المخرج الراحل حميدة بن عمّار إلى جانب سهرة فن الحكي والصورة السينمائية.
وتستهل السهرات مساء الخميس 26 فيفري بعرض فيلم "الهائمون" (النسخة المرممة) للمخرج ناصر خمير، 1984 ( 98 دق).
ويتابع الجمهور مساء الجمعة 27 فيفري فيلم "المحمدية"(النسخة المرممة)، إخراج أحمد بنيس، 1974، (32 دق) وطوق الحمامة المفقود، إخراج ناصر خمير، 1991، (90 دق). كما يتابع في اليوم الموالي فيلم " بابا عزيز"، للناصر خمير، 2005، (96 دق).

ويستضيف رواق حمادي الصيد، في سهرة الجمعة 6 مارس سهرة فن الحكي والصورة السينمائية من خلال عرض حكواتي مع الأستاذ وراوي الحكايات يوسف البقلوطي.

وتختتم السهرات الرمضانية مساء الجمعة 13 مارس بعرض فيلمين من إخرج حميدة بن عمار هما " الزيتونة في قلب تونس"، 1982، (60 دق) ووجدان، (55 دق).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324099

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-8
22°-9
22°-9
21°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>