البرمجة الرمضانية بالمكتبة السينمائية التونسية من 26 فيفري إلى 13 مارس

أعدت المكتبة السينمائية التونسية برمجة خاصة بشهر رمضان المعظم، تنطلق يوم الخميس 26 فيفري وتتواصل إلى غاية 13 مارس 2026 .وتقام العروض بقاعة الطاهر شريعة في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة بداية من الثامنة والنصف ليلا.وتتضمن البرمجة ثلاثية الصحراء للمخرج ناصر خمير، فضلا عن تقديم لمسة وفاء لروح مدير التصوير والمخرج الراحل أحمد بنيس، ولمسة وفاء لروح المخرج الراحل حميدة بن عمّار إلى جانب سهرة فن الحكي والصورة السينمائية.وتستهل السهرات مساء الخميس 26 فيفري بعرض فيلم "الهائمون" (النسخة المرممة) للمخرج ناصر خمير، 1984 ( 98 دق).ويتابع الجمهور مساء الجمعة 27 فيفري فيلم "المحمدية"(النسخة المرممة)، إخراج أحمد بنيس، 1974، (32 دق) وطوق الحمامة المفقود، إخراج ناصر خمير، 1991، (90 دق). كما يتابع في اليوم الموالي فيلم " بابا عزيز"، للناصر خمير، 2005، (96 دق).ويستضيف رواق حمادي الصيد، في سهرة الجمعة 6 مارس سهرة فن الحكي والصورة السينمائية من خلال عرض حكواتي مع الأستاذ وراوي الحكايات يوسف البقلوطي.وتختتم السهرات الرمضانية مساء الجمعة 13 مارس بعرض فيلمين من إخرج حميدة بن عمار هما " الزيتونة في قلب تونس"، 1982، (60 دق) ووجدان، (55 دق).