صدور مؤلف جماعي بعنوان "حمام الأنف: تشكل وتحولات مدينة شاطئية واستشفائية بجنوب تونس (1890-2020)"

صدر حديثا باللغة الفرنسية عن دار النشر "AC"، وبدعم من المعهد الفرنسي بتونس مؤلف جماعي جديد بعنوان "حمام الأنف: تشكل وتحولات مدينة شاطئية واستشفائية بجنوب تونس (1890-2020)" وهو عمل اشرفت عليه الأستاذة ليلى عمار، العضو في مختبر الآثار والعمارة المغاربية، ويضم الكتاب مساهمات لكل من جلال عبد الكافي وبية العبيدي ونبيلة بقلي وحنان بن سلامة وسيرين بوعجيلة وسلوى الفرجاني ونوال العروي.وكتبت المؤرخة قمر بن دانة تقديم هذا الكتاب الذي يعد ثمرة عمل متعدد التخصصات يتقاطع فيه التاريخ والهندسة المعمارية والتعمير والعلوم الاجتماعية.ويقترح الكتاب غوصا في الذاكرة الحية لمدينة تراوح بين إرثها الاستشفائي، والحداثة، والتحولات العمرانية.ويسلط هذا الإصدار الضوء على ديناميكيات نشأة مدينة "حمام الأنف"، وموروثها المعماري والحضري، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية والمجالية والوظيفية التي طبعت تطورها، بدءا من أصولها كمنتجع للمياه الحارة ومركز لبيات تونس وصولا إلى إعادة التشكيل المعاصر.ويتمحور المؤلف حول عدة محاور متكاملة حيث يتتبع أولا نشأة المشروع ويتساءل عن البناء الإقليمي والمؤسساتي لتلك المنطقة ثم يقدم تحليلا تاريخيا للمباني التأسيسية للمدينة، لاسيما "دار الباي" والحدائق التاريخية والمنشآت الاستشفائية، مما يشهد على عراقة وثراء وظائفها كمدينة للاستجمام والعلاج.و أولى الكتاب اهتماما خاصا لتاريخ العمارة وإنتاج الفضاء الحضري بين عامي 1890 و2020، مبرزا منطق التنمية والأشكال العمرانية وعمليات تأهيل المجال ويثمّن المؤلف أيضا العديد من المعالم الرمزية التي تعكس الهوية المعمارية الفريدة لمدينة حمام الأنف.وإلى جانب التحليل الشكلي، يستكشف الكتاب الأبعاد الاجتماعية والمجالية للمدينة فاحصا إمكاناتها وهشاشتها في موقعها المتميز بين البحر والجبل كما يتناول التحولات في النسيج الحضري واستخدامات الفضاءات العامة وتملكها فضلا عن الممارسات اليومية والأنشطة التجارية وأشكال التواصل الاجتماعي التي تهيكل الحياة الحضرية.واعتمد الكتاب على شهادات ومقابلات تم جمعها وتدوينها، مما يثري التحليل العلمي بمقاربة حسية متجذرة في الذاكرة المعاشة للسكان.و يمثل هذا الإصدار بمقاربته الشاملة والمتعددة التخصصات مساهمة رئيسية في معرفة المدن التاريخية التونسية وفهم العمليات التاريخية والمعاصرة التي تشكل الأقاليم الحضرية.يذكر أن هذا الكتاب صدر بمناسبة إطلاق مشروع "SAWN" وهو مشروع تعاون تونسي - فرنسي يجمع الفاعلين في مجال التراث حول مقاربة مشتركة تهدف إلى تلبية احتياجات الحفظ والتكوين وتثمين التراث التونسي.