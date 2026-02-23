Babnet   Latest update 16:06 Tunis

القصرين : تسليم المستشفى الجهوي صنف "ب "بسبيبة قبل موفّى نوفمبر المقب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6364a1d11a9af5.36958877_jgielnhkfomqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 15:45 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، بأن أشغال إنجاز المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية سبيبة تتقدّم بنسق حثيث، ومن المنتظر تسليم المشروع قبل موفّى شهر نوفمبر 2026 بما سيمكن من دخوله حيّز الإستغلال قبل الآجال المعلنة.
وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ من أبرز خصوصيات هذا المشروع، تكفّل الشركة ذاتها المشرفة على الأشغال بعملية تجهيز المستشفى بالكامل، وهو ما يضمن تسليمه جاهزًا بمعدّاته وتجهيزاته الطبية، ويُسهّل انطلاق نشاطه فور الإستلام، دون تأخير إضافي مرتبط بصفقات التزويد والتجهيز.
ويضمّ المستشفى، الذي تقدر طاقة استيعابه بـ105 أسرّة، جملة من الأقسام والخدمات الصحية، تشمل الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الأطفال، والإنعاش، والطب الباطني، إلى جانب قسم للأشعة، وقسم للإستعجالي مع مستشفى نهاري، وعيادات خارجية متعددة الإختصاصات.

كما يحتوي المستشفى على 6 قاعات عمليات موزّعة بين أقسام الجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد والإستعجالي والمستشفى النهاري، إضافة إلى صيدلية مركزية ومطبخ ووحدات صحية وقاعات انتظار.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع، بناءً وتجهيزًا، نحو 77 مليونًا و350 ألف دينار، وتشرف على إنجازه شركة مقاولات تونسية سعودية، بعد أن إنطلقت الأشغال فعليًا يوم 18 مارس 2025، رغم أن المشروع مبرمج منذ سنة 2012.
ويُعزى تأخّر انطلاق الأشغال إلى اعادة اعداد للدراسات، بعد رفضها من قبل الطرف الممول، ما استوجب تحيين الملف الفني وإعادة إستكمال الإجراءات قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.

ويمثّل المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية بولاية القصرين، من شأنها تعزيز المنظومة الصحية وتقريب الخدمات العلاجية المتخصّصة من متساكني سبيبة والمعتمديات المجاورة (العيون وجدليان) والحدّ من تنقّل المرضى إلى مستشفيات ولايات أخرى بعيدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324143

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-8
22°-8
22°-10
22°-10
21°-10
  • Avoirs en devises 25198,5
  • (23/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37154 DT
  • (23/02)
  • 1 $ = 2,88941 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/02)     913,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/02)   27467 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>