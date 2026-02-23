القصرين : تسليم المستشفى الجهوي صنف "ب "بسبيبة قبل موفّى نوفمبر المقب

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، بأن أشغال إنجاز المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية سبيبة تتقدّم بنسق حثيث، ومن المنتظر تسليم المشروع قبل موفّى شهر نوفمبر 2026 بما سيمكن من دخوله حيّز الإستغلال قبل الآجال المعلنة.وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ من أبرز خصوصيات هذا المشروع، تكفّل الشركة ذاتها المشرفة على الأشغال بعملية تجهيز المستشفى بالكامل، وهو ما يضمن تسليمه جاهزًا بمعدّاته وتجهيزاته الطبية، ويُسهّل انطلاق نشاطه فور الإستلام، دون تأخير إضافي مرتبط بصفقات التزويد والتجهيز.ويضمّ المستشفى، الذي تقدر طاقة استيعابه بـ105 أسرّة، جملة من الأقسام والخدمات الصحية، تشمل الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الأطفال، والإنعاش، والطب الباطني، إلى جانب قسم للأشعة، وقسم للإستعجالي مع مستشفى نهاري، وعيادات خارجية متعددة الإختصاصات.كما يحتوي المستشفى على 6 قاعات عمليات موزّعة بين أقسام الجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد والإستعجالي والمستشفى النهاري، إضافة إلى صيدلية مركزية ومطبخ ووحدات صحية وقاعات انتظار.وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع، بناءً وتجهيزًا، نحو 77 مليونًا و350 ألف دينار، وتشرف على إنجازه شركة مقاولات تونسية سعودية، بعد أن إنطلقت الأشغال فعليًا يوم 18 مارس 2025، رغم أن المشروع مبرمج منذ سنة 2012.ويُعزى تأخّر انطلاق الأشغال إلى اعادة اعداد للدراسات، بعد رفضها من قبل الطرف الممول، ما استوجب تحيين الملف الفني وإعادة إستكمال الإجراءات قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.ويمثّل المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية بولاية القصرين، من شأنها تعزيز المنظومة الصحية وتقريب الخدمات العلاجية المتخصّصة من متساكني سبيبة والمعتمديات المجاورة (العيون وجدليان) والحدّ من تنقّل المرضى إلى مستشفيات ولايات أخرى بعيدة.