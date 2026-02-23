Babnet   Latest update 19:14 Tunis

بمناسبة شهر رمضان المعظم قنصلية الجمهورية التونسية بمونتريال تنظم مأدبة افطار لفائدة افراد الجالية التونسية بكندا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c8624311106.62182482_ipmqonelhfkjg.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026
      
نظمت قنصلية الجمهورية التونسية بمونتريال بالتعاون مع المركز الثقافي والاجتماعي "دار التونسي"، السبت المنقضي، مأدبة افطار، بحضور أعضاء البعثة القنصلية وممثلي المؤسسات التونسية وعائلاتهم وعدد من رجال الاعمال والمتطوعين وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم

وتندرج هذه المبادرة الاجتماعية في اطار الانشطة الرمضانية التي تهدف الى تعزيز الروابط الاجتماعية بين افراد الجالية التونسية بكندا


ومثلت هذه المناسبة فرصة لمزيد تعزيز الاندماج الايجابي للتونسيين في بلد الاقامة وتكريس روح التضامن والتآزر فيما بينهم خلال هذا الشهر الفضيل


وقد شارك في هذه السهرة الرمضانية ثلة من الفنانين التونسيين المقيمين بكندا على غرار الفنان محمد صالح الحركاتي والفنان منتصر

وتؤكد البعثة مواصلتها هذا النهج من العمل الجماعي لمزيد الاحاطة بالجالية التونسية بكندا من خلال اسداء جميع الخدمات القنصلية بما يتوفر لديها من امكانيات
