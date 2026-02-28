إسرائيل تتعرض لهجوم إيراني واسع ومتواصل بالصواريخ والمسيرات

Before anyone starts crying about Iranian ballistic missiles raining down on Tel Aviv, just know that Israel started it.

pic.twitter.com/9IAYoHreTo — Gabe (@GabeZZOZZ) February 28, 2026

منذ صباح اليوم السبت، تتعرض إسرائيل لهجمات بصواريخ ومسيّرات إيرانية، تشنها الجمهورية الإسلامية ردًا على العدوان الإسرائيلي الأميركي الذي يستهدفها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه عصر اليوم: "أُطلق وابلٌ إضافي من الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل. يُرجى من الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار رسمي".وتابع البيان: "يُكرر الجيش الإسرائيلي ويؤكد على عدم نشر أو مشاركة لقطات ومواقع الإصابات. يقوم نظام الدفاع الجوي حاليًا بتحديد التهديدات واعتراضها".وتزامنا مع هذا البيان، نقلت وكالة "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية".وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان جديد: "قبل قليل، دُقّت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء البلاد بعد رصد صاروخ أُطلق من إيران باتجاه دولة إسرائيل. يُرجى من الجمهور اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".وأردف: "في هذا الوقت، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بعمليات اعتراض وضرب التهديدات عند الضرورة لإزالتها. الدفاع ليس منيعًا، ولذلك من الضروري أن يواصل الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. يُرجى من الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".كما اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إضافي، أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الطائرات المعادية التي انطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة، ويقوم نظام الدفاع الجوي حاليا بتحديد التهديدات واعتراضها"، داعيا الجمهور إلى "الاستمرار في التصرف وفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".كما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جديدا أشار فيه إلى أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء البلاد بعد رصد صاروخ أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الخبراء "عالجوا بقايا شظايا تم العثور عليها في منطقة الكرمل في أعقاب هجمة إيرانية" على البلاد.كما أفادت الشرطة الإسرائيلية بورود بلاغ عن سقوط شظايا اعتراض في منطقة غوش دان، لافتة إلى أن قوات شرطة لواء تل ابيب متواجدة في المكان وتتعامل مع الحادث.جدير بالذكر أن إيران كانت قد استهدفت في وقت سابق من اليوم، بصواريخ باليستية، عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.وأصدرت هذه الدول بيانات إدانة شديدة اللهجة على القصف الذي طال أراضيها، فيما تستمر الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لمنع التصعيد في المنطقة.كما شنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، ما أسفر عت إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي على البلاد.من جهتها، اعتبرت الخارجية الروسية أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران "خطوة متهورة"، مطالبة بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.