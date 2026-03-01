وزير الخارجية الصيني وانغ يي يبحث مع نظيره الروسي لافروف الوضع في إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a41dbbbd9d44.60858097_jliemhfgqnokp.jpg>

تاس - أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا من خلالها الوضع في إيران، عن معارضته لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا".

وبحسب الوكالة، أكد وانغ يي خلال المحادثة أن الصين تلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا تدعم استخدام القوة في العلاقات الدولية.