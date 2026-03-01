طهران: قتل المرشد حرب على المسلمين
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأحد، إن قتل المرشد الأعلى علي خامنئي يُعد “إعلان حرب على المسلمين”.
وأورد بيزشكيان في بيان نقله التلفزيون الرسمي: “إن اغتيال أعلى سلطة سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعيم بارز للشيعة حول العالم (..) إعلان حرب صريح ضد المسلمين، ولا سيما الشيعة، في كل أنحاء العالم”، وأضاف: “تعتبر الجمهورية الإسلامية أن الثأر من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق”.
