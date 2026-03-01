مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يُفضي إلى حرب عالمية ثالثة

تاس -

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لذا يجب إعادة الوضع المحيط بإيران إلى مسار الحل السياسي.كتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "يجب علينا سحب "الخنجر" من ظهر الدبلوماسية، ووقف العدوان على إيران، وإعادة جميع الأطراف إلى مسار التسوية السياسية. وإلا، فإن النيران المشتعلة اليوم في الخليج قد تُشعل حرباً عالمية ثالثة".وأشار سلوتسكي إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط يسير وفق أخطر سيناريو، مخالفاً بذلك جميع قواعد القانون الدولي.وأضاف سلوتسكي أن "الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي أوضح بجلاء حجم الخلاف: فالولايات المتحدة وإسرائيل تُرسّخان فعلياً "قانون الغاب"، حيث "القوة هي الحق"".كما أكد أن أعمال الجيش الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعائلته وعدد من قادة الجيش. وقُتلت أكثر من مئة فتاة في مدرسة بمدينة ميناب، وأُصيب مئات المدنيين الإيرانيين.وخلص رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إلى القول: "كل هذا أثار "مؤشرات حمراء"، انتقام ورد فعل أقوى من طهران. التصعيد يتزايد بشكل كبير، وهذا يثير قلقاً بالغاً".