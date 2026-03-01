برنامج مباريات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى

الجمعة 6 مارس 2026





السبت 7 مارس 2026



الأحد 8 مارس 2026



تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام، انطلاقاً من الساعة، وفق البرنامج التالي:* مستقبل سليمان × الترجي الجرجيسي(في انتظار تحديد الملعب)* مستقبل قابس × شبيبة العمرانملعب قابس* الترجي الرياضي التونسي × مستقبل المرسىملعب حمادي العقربي برادس* الاتحاد المنستيري × النادي الصفاقسيملعب مصطفى بن جنات بالمنستير* نجم المتلوي × الأولمبي الباجيالملعب البلدي بالمتلوي* الملعب التونسي × النجم الساحليملعب الهادي النيفر بباردو* الشبيبة القيروانية × النادي البنزرتيملعب حمدة العواني بالقيروان* اتحاد بن قردان × النادي الإفريقيملعب 7 مارس ببن قردانوتحمل الجولة مواجهات قوية في أعلى الترتيب وأسفله، في ظل احتدام الصراع سواء على الصدارة أو لتفادي مناطق الهبوط مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.