برنامج مباريات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى
تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة 13:00، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 6 مارس 2026* مستقبل سليمان × الترجي الجرجيسي
(في انتظار تحديد الملعب)
* مستقبل قابس × شبيبة العمران
ملعب قابس
السبت 7 مارس 2026* الترجي الرياضي التونسي × مستقبل المرسى
ملعب حمادي العقربي برادس
* الاتحاد المنستيري × النادي الصفاقسي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
* نجم المتلوي × الأولمبي الباجي
الملعب البلدي بالمتلوي
الأحد 8 مارس 2026* الملعب التونسي × النجم الساحلي
ملعب الهادي النيفر بباردو
* الشبيبة القيروانية × النادي البنزرتي
ملعب حمدة العواني بالقيروان
* اتحاد بن قردان × النادي الإفريقي
ملعب 7 مارس ببن قردان
وتحمل الجولة مواجهات قوية في أعلى الترتيب وأسفله، في ظل احتدام الصراع سواء على الصدارة أو لتفادي مناطق الهبوط مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
