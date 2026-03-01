Babnet   Latest update 18:02 Tunis

برنامج مباريات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 17:18 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات أيام الجمعة 6 والسبت 7 والأحد 8 مارس، انطلاقاً من الساعة 13:00، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 6 مارس 2026

* مستقبل سليمان × الترجي الجرجيسي
(في انتظار تحديد الملعب)


* مستقبل قابس × شبيبة العمران
ملعب قابس

السبت 7 مارس 2026

* الترجي الرياضي التونسي × مستقبل المرسى
ملعب حمادي العقربي برادس

* الاتحاد المنستيري × النادي الصفاقسي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

* نجم المتلوي × الأولمبي الباجي
الملعب البلدي بالمتلوي

الأحد 8 مارس 2026

* الملعب التونسي × النجم الساحلي
ملعب الهادي النيفر بباردو

* الشبيبة القيروانية × النادي البنزرتي
ملعب حمدة العواني بالقيروان

* اتحاد بن قردان × النادي الإفريقي
ملعب 7 مارس ببن قردان

وتحمل الجولة مواجهات قوية في أعلى الترتيب وأسفله، في ظل احتدام الصراع سواء على الصدارة أو لتفادي مناطق الهبوط مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.
