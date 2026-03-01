Babnet   Latest update 20:07 Tunis

القصرين/ الدورة الـ15 من تظاهرة "ليل المدينة" تنطلق يوم 3 مارس بسهرة يحييها الفنان شكري بوزيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a450c5b6a721.93921680_epnilojhmfkgq.jpg>
Credits TAP
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 19:11 قراءة: 1 د, 43 ث
      
تنطلق يوم 3 مارس فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان ليل المدينة بالقصرين، لتتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته، ضمن برنامج ثقافي رمضاني متكامل يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى التونسية بمختلف تعبيراتها والعروض الصوفية، في رؤية فنية تستهدف مختلف الفئات العمرية وتراهن على تنويع الذائقة الثقافية بالجهة.

وتُنظم هذه التظاهرة الثقافية والترفيهية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات العمومية، من بينها القرية الحرفية التابعة للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين، والمعهد العالي للفنون والحرف، والسجن المدني، والمركب الشبابي، في توجّه يرمي إلى تكريس الانفتاح على الفضاءات العمومية وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين في الشأن الثقافي.


ويتضمن برنامج هذه الدورة ثمانية عروض فنية تم التركيز فيها على الموسيقى التونسية بمختلف تعبيراتها والعروض الصوفية، حيث يكون افتتاح المهرجان يوم 3 مارس بسَهرة يحييها الفنان شكري بوزيان، تليها سهرة يوم 5 مارس مع الفنان عماد التونسي، ثم عرض للفنان عبد الوهاب الحناشي يوم 6 مارس.


ويحتضن المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين سهرة طربية يحييها الفنان نادر القاسمي، فيما يكون جمهور المركب الشبابي يوم 9 مارس على موعد مع عرض "إلكترو صوفي" الذي يمزج بين الإيقاعات الحديثة والنفَس الروحاني، يليه يوم 10 مارس عرض "مجاذيب "في تجربة فنية تستلهم التراث الصوفي في قالب معاصر.

وفي بادرة ذات أبعاد ثقافية واجتماعية، تنتظم يوم 12 مارس سهرة فنية بالسجن المدني بالقصرين يحييها ابن الجهة الفنان محمد المسعودي، في خطوة تعكس انفتاح المهرجان على مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك نزلاء المؤسسة السجنية، وتؤكد دور الثقافة في ترسيخ قيم الإدماج والتهذيب.

ويُختتم المهرجان يوم 14 مارس بالعرض الكبير "المنارة" بالقرية الحرفية، في سهرة جامعة يُنتظر أن تستقطب جمهورًا واسعًا من محبي الفن الأصيل.

وأكد مدير المركب الثقافي بالقصرين، حمزة سائحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه الدورة تقوم على مقاربة تشاركية شملت عديد الهياكل العمومية، مع توزيع العروض على عدة فضاءات بهدف توسيع قاعدة الجمهور، وتقريب الفعل الثقافي من مختلف الشرائح، وفتح آفاق جديدة للشراكات الثقافية بالجهة.
وأضاف أن البرمجة روعي فيها تنوع الأذواق، من خلال الجمع بين العروض الصوفية والطربية والفن التونسي المعاصر، بما يضمن استقطاب المواطنين والطلبة والشباب ومختلف مكونات المجتمع، ويعزز إشعاع القصرين الثقافي خلال الشهر الكريم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324518

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-10
20°-11
19°-12
21°-13
17°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>