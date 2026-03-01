Babnet   Latest update 21:28 Tunis

هيئة المحامين: "العمليات الحربية في منطقة الشرق الأوسط تهدد بحرب إقليمية شاملة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg>
دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والفعاليات الحقوقية في العالم، للضغط لإيقاف العدوان على دولة إيران والعمليات الحربية التي توسعت لتمسّ من سلامة الدول العربية.

وحذر مجلس الهيئة في بيان له اليوم الأحد، تبعا لما آلت إليه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إثر العدوان الأمريكي والاسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أن "هذه العمليات الحربية تهدد بحرب إقليمية شاملة لا يمكن بالضرورة التحكم في حدودها وآثارها".


واعتبر مجلس هيئة المحامين، أن "عملية الاغتيال المباشر لمسؤولي دولة ذات سيادة، يشكل جريمة حرب جديدة للكيان الصهيوني وعملية إرهابية بشراكة مباشرة من حليفتها وراعية وجودها الولايات المتحدة الأمريكية"، داعيا هيئات ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية إلى القيام بأوسع التحركات لإدانة هذا العدوان.
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
