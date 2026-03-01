الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للامتناع عن استهداف دول الشرق الأوسط

تاس -

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الامتناع عن توجيه ضربات إلى دول في الشرق الأوسط تقع على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية.وجاء في بيان صادر عن المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الأحد، أن "الشرق الأوسط سيتكبد خسائر فادحة في حال نشوب أي حرب طويلة".وتابعت كالاس أن "الضربات الإيرانية على عدد من دول المنطقة غير مقبولة. وعلى إيران الامتناع عن ضربات عسكرية عشوائية".وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعبر عن تضامنه مع الشركاء في المنطقة، الذين تعرضوا للضربات".وأضافت أن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع دول الشرق الأوسط ويسعى لوقف التصعيد في المنطقة.وهددت كالاس أيضا بفرض عقوبات إضافية على إيران، مؤكدة "أننا سنواصل حماية أمن ومصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال العقوبات الإضافية".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى وقف برنامجها النووي والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية".يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية عسكرية ضد إيران منذ صباح السبت 28 فيفري. وقد أسفرت العملية عن مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية.بدورها، توجه إيران ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في المنطقة ومواقع في إسرائيل.