Babnet   Latest update 23:22 Tunis

بلدية تونس: تنفيذ حملة مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 23:22 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نفذت بلدية مدينة تونس، ليلة أمس السبت، حملة تفقدية بالدائرة البلدية الخضراء، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، شملت كل من المحلات المتواجدة بالمركز العمراني الشمالي وضفاف البحيرة، وذلك في إطار مراقبة المحلات المفتوحة للعموم.

وتهدف هذه الحملة، وفق بلاغ نشرته البلدية، الى الحد من ظاهرة إستغلال الأرصفة والطرقات دون ترخيص، وعدم إحترام شروط حفظ الصحة، وعدم إبرام إتفاقية في رفع الفضلات، وإحداث سهرات بالفرق الموسيقية داخل المقاهي والمطاعم دون ترخيص.


وأفادت بأنه تم إستدعاء المخالفين من طرف مصلحة إسناد الرخص ببلدية تونس، لخلاص المعاليم بذمتهم، واستكمال الاجراءات القانونية للحصول على رخصهم.


وقد واكب هذه الحملة رئيس مركز الشرطة البلدية مرجع النفوذ وأعوان تراتيب حفظ الصحة ومصلحة إسناد الرخص بالطريق العام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324536

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-12
21°-12
17°-14
19°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>