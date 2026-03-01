بلدية تونس: تنفيذ حملة مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم

نفذت بلدية مدينة تونس، ليلة أمس السبت، حملة تفقدية بالدائرة البلدية الخضراء، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، شملت كل من المحلات المتواجدة بالمركز العمراني الشمالي وضفاف البحيرة، وذلك في إطار مراقبة المحلات المفتوحة للعموم.وتهدف هذه الحملة، وفق بلاغ نشرته البلدية، الى الحد من ظاهرة إستغلال الأرصفة والطرقات دون ترخيص، وعدم إحترام شروط حفظ الصحة، وعدم إبرام إتفاقية في رفع الفضلات، وإحداث سهرات بالفرق الموسيقية داخل المقاهي والمطاعم دون ترخيص.وأفادت بأنه تم إستدعاء المخالفين من طرف مصلحة إسناد الرخص ببلدية تونس، لخلاص المعاليم بذمتهم، واستكمال الاجراءات القانونية للحصول على رخصهم.وقد واكب هذه الحملة رئيس مركز الشرطة البلدية مرجع النفوذ وأعوان تراتيب حفظ الصحة ومصلحة إسناد الرخص بالطريق العام.