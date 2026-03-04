عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب من الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر حول إيران

روسيا





تشهد منطقة الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في، وذلك على خلفيةوما رافقه من اضطرابات أمنية وإغلاق جزئي للمجالات الجوية في عدد من الدول.أفادتبأن أكثر منتم إجلاؤهم من إيران عبر الأراضي الأذربيجانية منذ بداية العمليات العسكرية.وبذلك يرتفعمن جنسيات مختلفة حتى صباح 4 مارس.من جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينيةأنتم إجلاؤهم منذ بدء الهجمات على إيران، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها بكينوفي بريطانيا، كشفت صحيفةأن لندن تعد واحدة منلمواطنيها في الشرق الأوسط بعد تعليق الرحلات الجوية في أجزاء واسعة من المنطقة.وأوضحت الصحيفة أن الخطة تشملسجلوا وجودهم في دول متأثرة بالتصعيد، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.بدورها أعلنت الحكومة اليابانية، حيث غادرا طهران براً يوم الثلاثاء ووصلوا إلى العاصمةفجر الأربعاء.وجرت العملية تحت إشرافوبمرافقة مسؤول طبي من السفارة اليابانية في تركيا.أما فرنسا فقد أعلنت وصولإلى مطارشمال شرق باريس، قادمة من سلطنة عُمان.وخصصت وزارة الخارجية الفرنسيةفي الرحلة للفئات الأكثر هشاشة، من بينهمكما كشفت شركةالفرنسية عن خطط لإجلاءوفي السياق ذاته، أفادت مصادر بأن باريس تعتزم إرسالللمساهمة في عمليات الإجلاء، عقب تعرض، وهو ما أكدته الخارجية الفرنسية مشيرة إلى أن