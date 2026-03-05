راني خضيرة يعزز رسميا صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن اللاعب راني خضيرة، المولود في 27 جانفي 1994 بمدينة شتوتغارت الألمانية، والذي ينشط حاليًا في صفوف نادي جوانن برلين الألماني، سيعزز من الآن فصاعدًا صفوف المنتخب الوطني التونسي في الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وكان راني خضيرة قد تقمّص ألوان المنتخب الألماني في مختلف الفئات السنية، حيث لعب مع منتخبات تحت 15 و16 و17 و19 سنة.
وأوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية، أن محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صادقت رسميًا يوم الأربعاء على تغيير الانتماء الرياضي للاعب.
وجاء هذا القرار عقب الإجراءات الإدارية التي باشرتها الجامعة التونسية لكرة القدم، وتجسيدًا للرغبة الصريحة التي عبّر عنها اللاعب للدفاع عن ألوان تونس.
وبناءً على ذلك، أصدر القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين القرارات التالية:
* قبول الطلب: الموافقة رسميًا على طلب الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بتغيير الجمعية الوطنية للاعب راني خضيرة.
* التأهيل الفوري: أصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية التونسية بمفعول فوري.
* الإشعار الدولي: تم إعلام الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار بصفة رسمية.
