الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعلن عن تعديل موعد كأس افرقيا للأمم للسيدات المغرب 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعديل موعد كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المقررة في المغرب.وأفادت الهيئة القارية في بيان، أنه "بعد مناقشات بين شركائه، والفيفا وأصحاب المصلحة الآخرين، قرر (الكاف) إعادة برمجة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية إلى 16 أوت 2026، لضمان نجاح هذه المنافسة النسائية المُهمة، وذلك في ظل بعض الظروف غير المتوقعة".وذكر المصدر ذاته أن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح، في شهر أكتوبر 2024، حقوق استضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 إلى المغرب، وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 3 أفريل 2026".وخلص البيان إلى أن "التحضيرات لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 تبقى جارية، وجميع الأطراف واثقة من أنها ستحقق نجاحا كبيرا".ر/سمس