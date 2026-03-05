Babnet   Latest update 19:41 Tunis

الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعلن عن تعديل موعد كأس افرقيا للأمم للسيدات المغرب 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69070a2d6a4506.12385090_hiljkfeompgnq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 18:28 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعديل موعد كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المقررة في المغرب.
وأفادت الهيئة القارية في بيان، أنه "بعد مناقشات بين شركائه، والفيفا وأصحاب المصلحة الآخرين، قرر (الكاف) إعادة برمجة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية إلى 16 أوت 2026، لضمان نجاح هذه المنافسة النسائية المُهمة، وذلك في ظل بعض الظروف غير المتوقعة".
وذكر المصدر ذاته أن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح، في شهر أكتوبر 2024، حقوق استضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 إلى المغرب، وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 3 أفريل 2026".

وخلص البيان إلى أن "التحضيرات لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 تبقى جارية، وجميع الأطراف واثقة من أنها ستحقق نجاحا كبيرا".
ر/سمس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324816

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-13
21°-11
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>