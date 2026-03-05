Babnet   Latest update 21:14 Tunis

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: انطلاق ورشات اختيار مشاريع تثمين المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 19:41
      
أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،الخميس، انطلاق ورشات اختيار مشاريع تثمين المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة بعد استكمال مرحلة إختيار ملفات المترشحين لمكونة تمويل الاستثمارات ضمن مشروع تثمين المناطق السقوية.

وأشارت الوكالة الى تسجيل ترشح 375 باعث للانتفاع بهذا البرنامج من ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، في إطار هذه الآلية.


وأضافت أنه ، ونظراً للعدد الهام للمترشحين وحرصاً على ضمان شفافية وسرعة معالجة الملفات، فقد تقرر تنظيم ورشات الإعلام وحصص عرض المشاريع (Pitching) حصرياً عبر تقنية التواصل عن بُعد.


وستكون الورشات وفق الرزنامة التالية
ولاية القيروان (75 مترشحاً)، الثلاثاء 10 مارس 2026.
ولاية سيدي بوزيد (128 مترشحاً)، الأربعاء 11 مارس 2026.
ولاية القصرين (172 مترشحاً)، الخميس 12 مارس 2026.

وستشرف على هذه الورشات لجان مختصة تضم ممثلين عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA)، البنك التونسي للتضامن (BTS)، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (CRDA).

و"تمويل الاستثمارات ضمن مشروع تثمين المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة لولايات القيروان، سيدي بوزيد والقصرين" هو برنامج ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن والإدارة العامة للهندسة الريفية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.


