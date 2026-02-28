Babnet   Latest update 22:18 Tunis

علي لاريجاني: سنجعل الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a34b2fb66de9.29791559_gpklonjemhqif.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 21:06 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده ستجعل “الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون”، في تصريح يأتي على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وكتب لاريجاني في تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “سنجعل الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون. إن الجنود البواسل والشعب الإيراني العظيم سيلقنون الطغاة الدوليين درسًا لن ينسوه”.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط، عقب غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت 28 فيفري، استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بدعوى تحييد ما وصف بـ“الخطر الوجودي” ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.


وردّت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن إيران تعتبر جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة “أهدافًا عسكرية مشروعة”.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “مهر” عن مصدر مطلع قوله إن جولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة انطلقت اعتبارًا من الليلة، مع التركيز على استهداف مقار سرية للموساد وعسكريين أمريكيين، داعيًا سكان المنطقة، وخاصة في الدول المطلة على الخليج، إلى الابتعاد عن مواقع وإقامات العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين.

كما أكد المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري الإيراني أن العمليات العسكرية “ستستمر بشكل أكثر سحقًا”، معلنًا عن استهداف مراكز “حيوية وأمنية وعسكرية” إسرائيلية و14 قاعدة أمريكية، في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324469

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-10
21°-11
19°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>