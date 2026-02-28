علي لاريجاني: سنجعل الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون

تبهکاران صهیونیست و آمریکائیان بی‌صفت را پشیمان می‌کنیم.

سربازان سلحشور و ملت بزرگ ایران درسی فراموش نشدنی به دوزخیانِ ستمکار بین المللی خواهند داد. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) February 28, 2026

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده ستجعل “الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون”، في تصريح يأتي على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.وكتب لاريجاني في تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “سنجعل الصهاينة المجرمين والأمريكيين الدنيئين يندمون. إن الجنود البواسل والشعب الإيراني العظيم سيلقنون الطغاة الدوليين درسًا لن ينسوه”.وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط، عقب غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت 28 فيفري، استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بدعوى تحييد ما وصف بـ“الخطر الوجودي” ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.وردّت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.من جهته، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن إيران تعتبر جميع القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة “أهدافًا عسكرية مشروعة”.وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “مهر” عن مصدر مطلع قوله إن جولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة انطلقت اعتبارًا من الليلة، مع التركيز على استهداف مقار سرية للموساد وعسكريين أمريكيين، داعيًا سكان المنطقة، وخاصة في الدول المطلة على الخليج، إلى الابتعاد عن مواقع وإقامات العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين.كما أكد المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري الإيراني أن العمليات العسكرية “ستستمر بشكل أكثر سحقًا”، معلنًا عن استهداف مراكز “حيوية وأمنية وعسكرية” إسرائيلية و14 قاعدة أمريكية، في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي.