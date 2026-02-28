Babnet   Latest update 23:10 Tunis

عروض متنوعة في تظاهرة ليالي رمضان بالمكنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ff701c53336e3.57800052_fgkjqpneiomhl.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 23:10
      
تنطلق تظاهرة ليالي رمضان بدار الثقافة بالمكنين يوم، الثلاثاء 3 مارس 2026، بسهرة ثقافية فنية بعنوان " أوتار وألوان"، وهي تندرج في إطار البرنامج الوزاري "فوانيس جامعية"، مع المايسترو حمادي قاسم، والفنان فؤاد عمار، وعرض فكاهي للمسرحي، ياسين بحرية، بمطعم الحي الجامعي 05 سبتمبر بالمدينة ذاتها.

وستخصص سهرة، الجمعة 6 مارس 2026، لأدب الفكاهة، لصالون "مكنة الأدبي"، مع الأديب عبد الرحمان الكبلوطي، ومراوحات شعرية فكاهية للشاعر المرحوم عبد الغني عبد الغني، القاء الشاعر محمد الغضاب.


ويكون الجمهور يوم 7 مارس 2026 على موعد مع سهرة موسيقية استعراضية فكاهية، بعنوان "المكنين ذاكرة وحنين"، بقيادة المايسترو سهيل بن هنية، والفكاهي الحبيب الحزقي، بالشراكة مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بالمكنين.


وتقدم الفنانة، لبنى نعمان، عرضا طربيا ملتزما، خلال سهرة يوم 8 مارس 2026.

ويحتضن مقر جمعية الرحمة لرعاية فاقدي السند بالمكنين "دار المسنين"، سهرة مع نادى الموسيقى بدار الثقافة، وجمعية عطر الريحان للموسيقى العربية والفنون، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير.

وبالشراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فرع منزل فارسي، تحتضن دار الشباب بمنزل فارسي يوم، الثلاثاء 10 مارس 2026، عرضا موسيقيا فنىا بقيادة المايسترو، كريم مجدوب.

أما يوم 11 مارس 2026 فيتم بدار الثقافة بالمكنين تقديم عرض موسيقى "باند" بعنوان "فوانيس أدونيس"، بالشراكة مع أكاديمية أدونيس للفنون بقصر هلال.

كما تحتضن دار الثقافة يوم، الخميس 12 مارس 2026، سهرة "ترانيم رمضانية للأطفال"، بالشراكة مع جمعية عطر الريحان للفنون والموسيقى العربية بالمكنين.

ويختتم عرض "اللمة 5" التظاهرة، السبت 14 مارس 2026. والعرض من انتاج نادي الموسيقى بدار الثقافة بالمكنين اشراف الأستاذ، شاكر سنان العهدوي.

جدير بالذكر أن دار الثقافة بالمكنين تحتضن طيلة شهر رمضان معرض" فوانيس رمضان " انتاج نادي التصوير الفوتوغرافي والسينما باشراف، شكري بن عبد الحفيظ.
