طارق الكحلاوي لألفة الحامدي: طيحت قدر القراية في أمريكا و كيف ما تفهمش في حاجات برا أقرا

قال الناشط السياسي والكرونيكور في إذاعة "اي اف ام" طارق الكحلاوي ان بعض مواقف رئيسة حزب الجمهورية الثالثة خاطئة وتكشف انها لا تعرف تاريخ بلادها...
وأضاف " عندما تقول ان الحزب الحر الدستوري هو وريث الحزب الاشتراكي وهو في الاصل الحزب الشيوعي فهذه شخصية لا تعرف تاريخ بلادها".
اقرأ أيضا: ألفة الحامدي: كفاءة وطنية كيفي أنا نرمالمون تعطي رأيها في مجلس أمن قومي وليس في بلاتو تلفزة
وتابع " انا مع معاقبة كل شخصية سياسية لا تعرف تاريخ بلادها بان يفرض عليها الرجوع لمقاعد الدراسة وتتعلم تاريخ البلاد".
وأضاف " عندما تقول ان الحزب الحر الدستوري هو وريث الحزب الاشتراكي وهو في الاصل الحزب الشيوعي فهذه شخصية لا تعرف تاريخ بلادها".
اقرأ أيضا: ألفة الحامدي: كفاءة وطنية كيفي أنا نرمالمون تعطي رأيها في مجلس أمن قومي وليس في بلاتو تلفزة
وتابع " انا مع معاقبة كل شخصية سياسية لا تعرف تاريخ بلادها بان يفرض عليها الرجوع لمقاعد الدراسة وتتعلم تاريخ البلاد".
ووجه الكحلاوي كلامه لالفة الحامدي قائلا " طيحت قدر القراية في أمريكا و كيف ما تفهمش في حاجات برا أقرا".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 267644