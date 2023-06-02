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طارق الكحلاوي لألفة الحامدي: طيحت قدر القراية في أمريكا و كيف ما تفهمش في حاجات برا أقرا

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال الناشط السياسي والكرونيكور في إذاعة "اي اف ام" طارق الكحلاوي ان بعض مواقف رئيسة حزب الجمهورية الثالثة خاطئة وتكشف انها لا تعرف تاريخ بلادها...
وأضاف " عندما تقول ان الحزب الحر الدستوري هو وريث الحزب الاشتراكي وهو في الاصل الحزب الشيوعي فهذه شخصية لا تعرف تاريخ بلادها".
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وتابع " انا مع معاقبة كل شخصية سياسية لا تعرف تاريخ بلادها بان يفرض عليها الرجوع لمقاعد الدراسة وتتعلم تاريخ البلاد".
...

ووجه الكحلاوي كلامه لالفة الحامدي قائلا " طيحت قدر القراية في أمريكا و كيف ما تفهمش في حاجات برا أقرا".



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