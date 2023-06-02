طارق الكحلاوي لألفة الحامدي: طيحت قدر القراية في أمريكا و كيف ما تفهمش في حاجات برا أقرا

قال الناشط السياسي والكرونيكور في إذاعة "اي اف ام" طارق الكحلاوي ان بعض مواقف رئيسة حزب الجمهورية الثالثة خاطئة وتكشف انها لا تعرف تاريخ بلادها...وأضاف " عندما تقول ان الحزب الحر الدستوري هو وريث الحزب الاشتراكي وهو في الاصل الحزب الشيوعي فهذه شخصية لا تعرف تاريخ بلادها".وتابع " انا مع معاقبة كل شخصية سياسية لا تعرف تاريخ بلادها بان يفرض عليها الرجوع لمقاعد الدراسة وتتعلم تاريخ البلاد".