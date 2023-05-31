ألفة الحامدي: كفاءة وطنية كيفي أنا نرمالمون تعطي رأيها في مجلس أمن قومي وليس في بلاتو تلفزة

أثارت الثلاثاء 30 ماب، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة حامدي بسبب تصريحاتها التي تتسم حسب تعليقات النشطاء بالغرور المبالغ فيه وبجنون العظمة حسب وصف البعض.



وقالت الحامدي خلال استضافتها في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة "نتأسف وقت كفاءة وطنية كيما الفة الحامدي لازمنى نجي لبلاتو تلفزة بش نوصل افكاري" واضافت قائلة "normalement بش نعطي رأي في مسائل سياسية واقتصادية نحكي في اطار سري في مجلس الامن القومي مثلا".





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