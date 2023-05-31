Babnet

ألفة الحامدي: كفاءة وطنية كيفي أنا نرمالمون تعطي رأيها في مجلس أمن قومي وليس في بلاتو تلفزة

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أثارت الثلاثاء 30 ماب، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة حامدي بسبب تصريحاتها التي تتسم حسب تعليقات النشطاء بالغرور المبالغ فيه وبجنون العظمة حسب وصف البعض.

وقالت الحامدي خلال استضافتها في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة "نتأسف وقت كفاءة وطنية كيما الفة الحامدي لازمنى نجي لبلاتو تلفزة بش نوصل افكاري" واضافت قائلة "normalement بش نعطي رأي في مسائل سياسية واقتصادية نحكي في اطار سري في مجلس الامن القومي مثلا".

...





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267530


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 31 ماي 2023 | 11 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1927°-1928°-2021°-19
  • Avoirs en devises
    21683,4

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33389 DT        1$ =3,10925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   436,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    