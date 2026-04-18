"سمفونية الأمم": رحلة موسيقية تحاكي هوية الشعوب على ركح مسرح الجهات يوم 22 أفريل

ينظم مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 على الساعة السابعة والنصف مساء، حفلا سمفونيا بعنوان "سمفونية الأمم"، يقدمه الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو شادي القرفي، وذلك على ركح مسرح الجهات.ويأتي هذا الحفل في إطار استكشاف أحد التيارات الموسيقية البارزة في القرن التاسع عشر، وهو تيار سمفونية الامم المحلي في التأليف الموسيقي، حيث يسعى الأوركستر إلى تقديم تجربة فنية مختلفة تفتح أمام عشاق الموسيقى آفاقا جديدة في فهم المشهد السيمفوني العالمي.ويمثل هذا العرض رحلة صوتية غنية، تتناغم فيها الألوان الأوركسترالية مع مشاعر إنسانية عميقة، بمشاركة عازف البيانو باسم المكني، الذي يضفي على الأمسية بعدا تعبيريا متميزا.ويعتمد البرنامج على أعمال موسيقية جسدت روح الانتماء الوطني لدى مؤلفيها، إذ ظهر هذا التيار في أوروبا خلال القرن التاسع عشر كرد فعل على هيمنة المدارس الموسيقية الكبرى، حيث استلهم المؤلفون من التراث الشعبي والألحان المحلية والإيقاعات التقليدية، إلى جانب استحضارهم للطبيعة والتاريخ، لصياغة أعمال تعبر عن هوية بلدانهم.ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب الجمالي فقط، بل يتجاوزه ليصبح تعبيرا فنيا عن ذاكرة جماعية وانتماء حضاري، حيث تتحول كل قطعة موسيقية إلى خريطة سمعية تعكس روح الشعوب وتاريخها.ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها "الكونشرتو رقم 1 للبيانو" لبيوتر إيليتش تشيكوفسكي، الذي يتميز بشاعرية قوية وتأثر واضح بالموسيقى الشعبية، إلى جانب "فنلنديا" لجان سيبيليوس، وهي قصيدة سمفونية أصبحت رمزا للمقاومة والتحرر.كما يشمل الحفل مقطوعة "في سهوب آسيا الوسطى" لألكسندر بورودين، التي تقدم تصويرا شاعريا للفضاءات الشرقية، و"لوحات قوقازية رقم 1" لميخائيل إيبوليتوف-إيفانوف، وهي عمل يستكشف تنوع الألوان الموسيقية المستوحاة من تراث منطقة القوقاز.ويدعو هذا الحفل الجمهور إلى أمسية فنية استثنائية، حيث تتحول الموسيقى إلى لغة كونية تروي حكايات الشعوب، وتكشف عن عمق المشاعر الإنسانية، في عرض يحتفي بتنوع الهويات ووحدة الإحساس عبر نغمات الأوركستر.