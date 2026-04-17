انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي للتلفزيون

تم، يوم الجمعة، انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتلفزيون، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة السابعة عشرة للاتحاد المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانجول.وشاركت التلفزة التونسية في هذا الاستحقاق القاري بوفد ترأسه الرئيس المدير العام، شكري بن نصير، في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز حضورها ضمن الهياكل الإعلامية الإفريقية، وتطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات البث في القارة.