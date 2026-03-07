غدا الاحد... قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمدرسة أسد بن الفرات بمعتمدية سيدي عبد الحميد بولاية سوسة

تنظم معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمراة فرع سوسة سيدي عبد الحميد وجمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية، يوم غد الاحد 8 مارس الجاري، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، بمدرسة أسد بن الفرات بمعتمدية سيدي عبد الجميد من ولاية سوسةوتندرج هذه المبادرة في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كافة المناطق على مستوى تقصي وتشخيص الامراضوتهدف هذه المبادرة الانسانية الخيرية الى تعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والتوقي من الامراض وبناء مجتمع يتمتع بصحة أفضلويتضمن البرنامج عيادات في طب القلب والشرايين وأمراض العيون وأمراض الغدد والسكري وتقصي سرطان الثدي وأمراض النساء والتوليد وطب الامراض الجلدية وأمراض الانف والحنجرة والاذنينكما سيتم، برمجة عيادات في مكافحة التدخين وحصص توعوية وقياس مؤشّر الحياة للرئتين خاص بالمدخّنين والسابقين في التدخين