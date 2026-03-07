Babnet   Latest update 16:28 Tunis

غدا الاحد... قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمدرسة أسد بن الفرات بمعتمدية سيدي عبد الحميد بولاية سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026
      
تنظم معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمراة فرع سوسة سيدي عبد الحميد وجمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية، يوم غد الاحد 8 مارس الجاري، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، بمدرسة أسد بن الفرات بمعتمدية سيدي عبد الجميد من ولاية سوسة

وتندرج هذه المبادرة في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كافة المناطق على مستوى تقصي وتشخيص الامراض


وتهدف هذه المبادرة الانسانية الخيرية الى تعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والتوقي من الامراض وبناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل


ويتضمن البرنامج عيادات في طب القلب والشرايين وأمراض العيون وأمراض الغدد والسكري وتقصي سرطان الثدي وأمراض النساء والتوليد وطب الامراض الجلدية وأمراض الانف والحنجرة والاذنين

كما سيتم، برمجة عيادات في مكافحة التدخين وحصص توعوية وقياس مؤشّر الحياة للرئتين خاص بالمدخّنين والسابقين في التدخين
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
