الطاقات المتجددة: بطاريات التخزين خيار واعد لدعم الاستقلال الطاقي في تونس

تتجه تونس إلى تسريعفي ظل تبعية طاقية مرتفعة وارتفاع مستمر في الطلب على الكهرباء، حيث تبرزكأحد الحلول الرئيسية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية ودعم أمن الطاقة.وتشير التقديرات إلى أنقد يصل إلى نحو، ما يعكس إمكانات استثمارية مهمة في هذا المجال.وبعد فترة من التأخير، شهدت تونس في الآونة الأخيرة، لتبلغ القدرة المركبة حالياً نحومن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ورغم ذلك، ما تزال البلاد، مع اعتماد كبير علىالتي توفر نحوومع نمو الطلب على الكهرباء بنسبة تقارب، تسعى تونس إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى، ويرى رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمركّبي الطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،، أن التحدي الأكبر أمام الانتقال الطاقي في تونس يتمثل فيوأوضح خلال ورشة نظمت بمدينةحول أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات أن، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.وأشار إلى أن تونس تراهن أيضاً على مشاريع كهرومائية كبرى، من بينهابقدرةوالمبرمجة لسنة، إلا أن الحاجة الملحة تتطلبتمكن أنظمة التخزين عبر البطاريات الأفراد والشركات من، ما يساهم في خفض فاتورة الكهرباء.كما يمكن استخدامها، وهو ما يوفر استمرارية التزويد بالنسبة للبنى التحتية الحيوية مثلوأشار الكنزاري إلى أن، وهو ما يسمح بالاستجابة السريعة لذروة الطلب على الكهرباء وإدارة تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصاً في مناطق مثلتم إطلاق دراسات جدوى لعدد من المشاريع الكبرى في مجال التخزين، من بينهامرتبط بنظام تخزين بالبطاريات بسعةفيكما تعمل تونس علىعبر خط كهربائي بقدرةلإدارة الفوائض الطاقية، إضافة إلى مشروعالذي سيربط تونس بأوروبا عبربقدرةقبل سنةوتهدف تونس من خلال هذه المشاريع إلىوتحويل التحديات المرتبطة بالطاقة إلىعلى المستوى الإفريقي، يرى خبراء أنيمكن أن يحول الطاقات المتجددة المتقطعة إلى مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة الكلفة، ما يساهم فيفي العديد من دول القارة.ورغم التحديات المرتبطة، يؤكد المختصون أن الحلول الهندسية المتاحة قادرة على تحقيقيذكر أنالذي انتظم بمدينةمن 4 إلى 6 مارس 2026 خصص فضاءً مهماً لتكنولوجيا تخزين الطاقة تحت عنوان، حيث عرضت حلول متطورة تعتمد أساساً على البطاريات للاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية إضافة إلى مشاريع الشبكات الكهربائية الكبرى.