الفيلم التونسي "بيت الحس" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط "نوافذ سينمائية"

يُشارك الفيلم التونسي "بيت الحس" للمخرجة ليلى بوزيد في المُسابقة الرسمية للدورة الحادية والعشرين من مهرجان بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط "نوافذ سينمائية" الذي يُقام من 25 مارس إلى 12 أفريل 2026 بباريس.فيلم "بيت الحس" هو عمل من إنتاج مشترك تونسي فرنسي، ويمتد على ساعة و53 دقيقة، وهو ثالث فيلم روائي طويل في مسيرة ليلى بوزيد، بعد "على حلّة عيني" (2015) و "مجنون فرح " (2021)، وهما عملان حظيا باهتمام واسع على الساحة الدولية.ويشارك في بطولة هذا الفيلم الجديد كل من آية بوترعة وهيام عبّاس و "ماريون باربو" وفريال شمّاري وسلمى بكّار وكريم الرمادي ولسعد الجمّوسي و يونس نوّار ونادية بالحاج وعبد الكريم بنّاني.ويروي العمل قصة "ليليا" التي " تعود من باريس إلى تونس لحضور جنازة خالها، وتلتقي بعائلتها التي لا تعرف شيئا عن حياتها في باريس. تسعى لفكّ اللغز المتعلّق بوفاة خالها الفجئية، فتصطدم بأسرار العائلة، داخل بيت تتعايش فيه نساء من ثلاثة أجيال". ومن المنتظر أن ينطلق عرض الفيلم في القاعات السينمائية التونسية ابتداءً من 29 أفريل 2026.كما سيشهد المهرجان عرض فيلم " Têtes Brûlées" للمخرجة التونسية البلجيكية مايا عجمية زلامة، وهو عمل يطرح قصة فتاة اسمها "آية" تبلغ من العمر 12 عاما، تعيش تجربة الفقد بعد وفاة شقيقها.وفضلا عن هاذين الفيلمين المُعاصرين، تسجل السينما التونسية حضورا لافتا خلال هذه الدورة من خلال ركن خاص بالأرشيف السينمائي التونسي، ويحمل عنوان "إضاءة على الأرشيف".ويندرج هذا الركن ضمن شراكة تجمع بين Focus Gabès وPlaine Commune ومخبر L’Abominable، وهو مخصص للأرشيف الورقي والسمعي البصري والفوتوغرافي، بوصفه "موردا حيا قادرا على التحاور مع الحاضر"، بما يفتح المجال لإعادة قراءة الذاكرة السينمائية في ضوء التحولات الراهنة.وسيتم خلال هذا القسم عرض ثلاثة أفلام روائية شكلت محطات بارزة في تاريخ السينما الوطنية وهي، "صفائح من ذهب" (1989) للمخرج النوري بوزيد، و"الزازوات" (1992) للمخرج محمد علي العقبي، و"عصيان" (2021) للمخرج جيلاني السعدي، وهي أعمال تعكس تنوع التجارب السينمائية التونسية، من الاشتغال على القضايا الاجتماعية والسياسية إلى المقاربات الجمالية والتجريب الفني.ويحتوي برنامج هذه الدورة من مهرجان بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط "نوافذ سينمائية" على عرض 33 فيلما طويلا من بينها 12 عرضا أولا، فضلا عن 10 أفلام قصيرة من بلدان مختلفة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات المهنية.