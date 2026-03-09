Babnet   Latest update 19:09 Tunis

المهدية: تواصل تنظيم حملات تقصٍ للأمراض المزمنة وقوافل صحية في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 18:27 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تواصل الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، خلال شهر رمضان المعظّم، تنظيم حملات تقصٍ لمرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، وقوافل صحية بكل مجامع الصحة الأساسية بالجهة، وذلك في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة" الذي أطلقته وزارة الصحة في مختلف ولايات الجمهورية بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين في شهر رمضان.

وأوضح المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي، الاثنين في تصريح لـ"وات"، أنّه يتم كل ليلة تركيز خيمة صحية قرب المساجد تزامنا مع صلاة التراويح، بهدف توفير خدمات التقصي لأكبر عدد ممكن من الأهالي، كما تنظّم مجامع الصحة الأساسية سهرات رمضانية تثقيفية، وجولات توعوية بالمساجد والمقاهي وغيرها من الفضاءات العمومية، للتعريف بطرق التعامل الصحي مع الصيام، وبأضرار التدخين، وبمخاطر الأمراض السرطانية.

وأضاف المتحدّث أنّ بعض القوافل شفعت بحملة للتبرّع بالدم شملت معتمديتي بومرداس وسيدي علوان، ومن المبرمج تنظيم حملة مماثلة بالجم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنّه سيتم، غدا الثلاثاء، تنظيم قافلة صحيّة أمام الجامع الكبير بالشابة، تستهدف تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون مدعومة بحصص توعوية.
هذا وتشرع الإدارة الجهوية للصحة، انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 14 مارس، في تنظيم ليالي رمضان الصحية لطب الأسنان، وتشمل تأمين عيادات بكل من مجمع الصحة الأساسية بالمهدية، والمستشفى المحلي بقصور الساف، ومجمع الصحة الأساسية بالمهدية، إلى جانب المستشفى المحلي بشربان، والمستشفى الجهوي بالجم.
جمر

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325088

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-10
19°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>