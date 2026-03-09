المهدية: تواصل تنظيم حملات تقصٍ للأمراض المزمنة وقوافل صحية في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة"

تواصل الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، خلال شهر رمضان المعظّم، تنظيم حملات تقصٍ لمرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، وقوافل صحية بكل مجامع الصحة الأساسية بالجهة، وذلك في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة" الذي أطلقته وزارة الصحة في مختلف ولايات الجمهورية بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين في شهر رمضان.وأوضح المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي، الاثنين في تصريح لـ"وات"، أنّه يتم كل ليلة تركيز خيمة صحية قرب المساجد تزامنا مع صلاة التراويح، بهدف توفير خدمات التقصي لأكبر عدد ممكن من الأهالي، كما تنظّم مجامع الصحة الأساسية سهرات رمضانية تثقيفية، وجولات توعوية بالمساجد والمقاهي وغيرها من الفضاءات العمومية، للتعريف بطرق التعامل الصحي مع الصيام، وبأضرار التدخين، وبمخاطر الأمراض السرطانية.وأضاف المتحدّث أنّ بعض القوافل شفعت بحملة للتبرّع بالدم شملت معتمديتي بومرداس وسيدي علوان، ومن المبرمج تنظيم حملة مماثلة بالجم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنّه سيتم، غدا الثلاثاء، تنظيم قافلة صحيّة أمام الجامع الكبير بالشابة، تستهدف تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون مدعومة بحصص توعوية.هذا وتشرع الإدارة الجهوية للصحة، انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم 14 مارس، في تنظيم ليالي رمضان الصحية لطب الأسنان، وتشمل تأمين عيادات بكل من مجمع الصحة الأساسية بالمهدية، والمستشفى المحلي بقصور الساف، ومجمع الصحة الأساسية بالمهدية، إلى جانب المستشفى المحلي بشربان، والمستشفى الجهوي بالجم.جمر