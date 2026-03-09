Babnet   Latest update 22:10 Tunis

بن عروس : 17 مشاركة دولية في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69af284d658054.55996167_mepnogilqhfkj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 21:05 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تستعد تونس لاحتضان الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للطائرات الورقية "طائرات السلام"، والتي تشهد هذه السنة مشاركة 17 بلدا وذلك في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 مارس.
وينظم المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية والحي الوطني الرياضي بالشراكة مع المركب الشبابي بنفطة والجمعية التونسية للطائرات الورقية والديوان الوطني التونسي للسياحة وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس ودور الشباب حمام الأنف والزهراء، والخليدية و دار الشباب المتنقلة ببن عروس ، الدورة الجديدة لهذا الحدث العالمي الذي يجمع عشّاق الطائرات الورقية والفنانين من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية تجمع بين الثقافة، والفن، والسياحة وروح السلام وذلك وفق بلاغ صادر عن هيئة التنظيم .
وتتوزع فعاليات هذا الحدث الدولي الذي سيجعل من تونس وجهة للتبادل الثقافي والإبداعي، على عروض تحليق فنية واستعراضية للطائرات الورقية ستحول السماء إلى لوحة فنية تحمل رسائل للسلام من تونس إلى العالم ، وورشات تفاعلية ، وأنشطة ثقافية ، ورحلة في فضاءات طبيعية وأثرية ساحرة تحتضن فعاليات المهرجان وتمتد من بن عروس الضاحية الجنوبية للعاصمة مرورا بالحمامات وصولا الى مدينة توزر بالجنوب التونسي.


