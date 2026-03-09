وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان

أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، اليوم الإثنين، زيارة عمل إلى ولاية القيروان، اطلع خلالها على مختلف اختصاصات التكوين بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة وعلى بنيته التحتية.وأفاد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكد ضرورة تحسين وضعية البنية التحتية للمركز لدوره في حوكمة التصرف في المياه وترشيد استهلاكه.كما اطلع على توجهات المركز العامة خلال الفترة القادمة نحو مهن المياه، نظرا للطلبات المتزايدة من المؤسسات التي تعمل في قطاع المياه والفلاحين على هذه الاختصاصات، وذلك في ظل التغيرات المناخية والعمل على حوكمة التصرف في المياه وترشيد استهلاكها باعتبارها ثروة للقطاع الفلاحي.وأوضح بن عمر، في هذا الاطار، انه سيتم خلال الفترة القادمة إعادة تهيئة المركز بصفة عامة وكذلك المبيت التابع له قصد الترفيع في طاقة استيعابه الى أكثر من 150 سريرا بين ذكور وإناث.من جانبه، ذكر مدير المركز المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تهيئة المناطق السقوية ببروطة، كمال الدرعي في تصريح لـ/وات/، أان وزارة الفلاحة تعتزم تطوير هذا المركز ودعمه من ناحية البنية التحتية والمبيت والورشات وقاعات التكوين.وأشار في هذا السياق الى أن المركز الذي يساهم في التنمية الجهوية والوطنية، يضم حاليا 75 متكونا في مرحلة التكوين الاساسي. كما يقوم بالتكوين المستمر لقرابة 140 متكونا في السنة في عدة اختصاصات منها تركيز شبكات الري وصيانتها وتركيز المضخات المائية وإصلاحها وتربية الأبقار وانتاج الحليب واللحم وغيرها.وبالنسبة للمبيت الذي لا تتجاوز حاليا طاقة استيعابه 35 سريرا، أشار المتحدث إلى دراسة جارية قصد انجاز مبيت جديد بطاقة 100 سرير بهدف حل اشكال الطلبات المتزايدة على اختصاصات التكوين بالمركز.وعاين وزير الفلاحة والموارد المائية خلال هذه الزيارة تقدم أشغال مشروع البئر العميقة بعمادة رقادة بمعتمدية القيروان الجنوبية المنجز من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.كما أدى زيارة ميدانية إلى المركب الفلاحي بالعلم من معتمدية السبيخة واطلع على أنشطته وعلى برامج التطهير الصحي للأبقار من الأمراض الحيوانية، وتابع تقدم مشروع تحويل واستغلال المياه المعالجة بمحطة التطهير بمنطقة السبيخة.وعاين الوزير في ختام زيارته تقدم مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية للشرب بقصر لمسة من معتمدية الوسلاتية الذي بلغت نسبته حوالي 20 بالمائة حاليا، وهو مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتدوم أشغاله 365 يوما وينجز بكلفة جملية تناهز 3ر13 مليون دينار بهدف تزويد 7270 شخصا بالماء الصالح للشرب وربط 1454 عائلة بربط فردي.