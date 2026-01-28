نوفلاير تعزّز أسطولها بطائرتين من طراز إيرباص A320-200 ضمن خطط توسّع تدريجية
عزّزت شركة الطيران التونسية نوفلاير خططها التوسعية المرتقبة من خلال إضافة طائرتين من طراز إيرباص A320-200، في خطوة تمثل أول تعاون لها مع شركة التأجير العالمية للطائرات ماكواري إيرفاينانس، وفقًا لبيانات أبحاث NewsAero.
وتتعلق الإضافة بطائرتين من طراز A320-214، يبلغ عمرهما 17 و18 عامًا، وسيتم تسجيلهما تحت الرمزين TS-INB وTS-INI. وكانت الطائرتان قد دخلتا أسطول شركة Braathens International Airways السويدية سنة 2023، قبل أن يتم سحبهما من الخدمة في سبتمبر 2025، بحسب معطيات الأسطول.
ورغم عدم تسليمهما رسميًا بعد، فقد تم رصد الطائرتين في مطار شانون بإيرلندا، وقد تم طلاؤهما بالفعل بألوان نوفلاير، وفق المصدر ذاته، على أن يدخلا الخدمة في تونس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومع هذه الإضافات، تواصل نوفلاير استراتيجية التوسع التدريجي في الطاقة التشغيلية. ويضم أسطول الشركة المملوك حاليًا 15 طائرة، منها 13 طائرة إيرباص A320ceo وطائرتان A320neo، مع وجود طائرة A320neo إضافية قيد الطلب. وتشير المعطيات إلى أن ثلاث طائرات خارج الخدمة حاليًا، في حين تم تأجير طائرة أخرى إلى الخطوط الجوية الجزائرية.
وبالتوازي مع ذلك، اعتمدت نوفلاير خلال الأشهر الأخيرة على حلول ظرفية لتعزيز الطاقة، من بينها استئجار طائرة A321-200 بنظام الإيجار الشامل (Wet Lease) من مزود خدمات ACMI الإسباني Privilege Style، إضافة إلى تشغيل طائرات A320 في إطار عقود ACMI خلال ذروة الطلب الصيفي.
وعلى المدى الطويل، تهدف الشركة إلى توحيد أسطولها حول عائلة A320neo، مع استهداف بلوغ أسطول يضم 25 طائرة بحلول سنة 2034.
ووفقًا لبيانات Cirium، تشغّل نوفلاير أكثر من 300 رحلة أسبوعيًا انطلاقًا من مراكزها الرئيسية في تونس والمنستير وجربة، نحو 27 مدينة في 10 دول. وتشمل أسواقها الأساسية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة وبولندا وتركيا والجزائر والمغرب.
وتأسست نوفلاير سنة 1989، وتعمل أساسًا انطلاقًا من تونس والمنستير وجربة، حيث تغطي شبكة واسعة تمتد عبر أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، مع إعلانها عن خطط نمو منضبطة للأسطول خلال العقد المقبل.
المصدر : newsaero
