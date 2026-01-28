نوفلاير تعزّز أسطولها بطائرتين من طراز إيرباص A320-200 ضمن خطط توسّع تدريجية

عزّزت شركة الطيران التونسيةخططها التوسعية المرتقبة من خلال، في خطوة تمثل، وفقًا لبيانات أبحاثوتتعلق الإضافة بطائرتين من طراز، يبلغ عمرهما، وسيتم تسجيلهما تحت الرمزين. وكانت الطائرتان قد دخلتا أسطول شركةالسويدية سنة 2023، قبل أن يتم، بحسب معطيات الأسطول.ورغم عدم تسليمهما رسميًا بعد، فقد تم رصد الطائرتين في، وقد تم طلاؤهما بالفعل بألوان، وفق المصدر ذاته، على أنومع هذه الإضافات، تواصل نوفلاير. ويضم أسطول الشركة المملوك حاليًا، منها، مع وجود. وتشير المعطيات إلى أن، في حين تموبالتوازي مع ذلك، اعتمدت نوفلاير خلال الأشهر الأخيرة على، من بينهامن مزود خدمات ACMI الإسباني، إضافة إلى تشغيل طائراتفي إطار عقود ACMI خلالوعلى المدى الطويل، تهدف الشركة إلى، معووفقًا لبيانات، تشغّل نوفلايرانطلاقًا من مراكزها الرئيسية في، نحو. وتشمل أسواقها الأساسيةوتأسست نوفلاير سنة، وتعمل أساسًا انطلاقًا من، حيث تغطي شبكة واسعة تمتد عبر، مع إعلانها عنالمصدر : newsaero