إلغاء مباراة إسبانيا والأرجنتين في قطر بسبب الصراع بالشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ‌في بيان اليوم الأحد إلغاء مباراة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‌المعروفة باسم "فيناليسيما"، بين إسبانيا والأرجنتين التي كان ‌من المقرر إقامتها في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بعدما رفضت الأرجنتين بدائل.وكان من المقرر إقامة ​مباراة إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كأس كوبا أمريكا في 27 مارس في ملعب لوسيل بالدوحة، حيث كان ⁠سيحظى المشجعون بفرصة مشاهدة ليونيل ميسي في مواجهة الأمين جمال.وقال اليويفا إنه أجرى نقاشات مع الجهات المنظمة في قطر وخلص إلى عدم ⁠إمكانية إقامة المباراة بسبب "الوضع السياسي الراهن" في المنطقة.وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه "يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة لأن الظروف والتوقيت حالا دون تمكن الفريقين من التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر".وقالت اللجنة المنظمة المحلية في قطر إن اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر أدت إلى إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تلعب الدولة المضيفة ومصر والسعودية وصربيا مباريات ودية هذا الشهر.وأعلن الاتحاد الصربي لكرة ​القدم لاحقا أن المنتخب الأول سيحل ضيفا على إسبانيا يوم 27 مارس، ويستضيف السعودية بعدها بأربعة أيام.لكن إلغاء مباراة "الفيناليسما" لم يكن بسبب المخاوف الأمنية في قطر فحسب، إذ قال اليويفا إنه ‌درس بدائل أخرى ممكنة لكنها "لم تكن مقبولة" لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وعرض في بداية الأمر إقامة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو مع توزيع الحضور الجماهيري بالتساوي بين الفريقين.وكان هناك خيار ثان ⁠تمثل في إقامة "فيناليسيما" بنظام الذهاب والعودة على أن تكون المباراة الأولى في ملعب ‌برنابيو في 27 مارس والثانية في بوينس آيرس خلال فترة توقف المباريات الدولية قبل بطولتي أوروبا وكوبا أمريكا 2028.لكن الاتحاد الأرجنتيني رفض الخيارين. وأوضح اليويفا أن الأرجنتين قدمت عرضا مضادا لإقامة المباراة بعد كأس العالم لكن إسبانيا لم تكن لديها مواعيد متاحة.وأضاف اليويفا "في النهاية، سعى اليويفا للحصول على تعهد من الأرجنتين بإقامة المباراة في 27 مارس... أو في التاريخ البديل وهو 30 مارس حال العثور على ملعب محايد في ‌أوروبا. وقوبل هذا الاقتراح بالرفض أيضا".وقال الاتحاد الإسباني للعبة إنه عرض على الأرجنتين "جميع الخيارات الممكنة" بالتعاون مع اليويفا لضمان إقامة المباراة، مضيفا أن لديه القدرة على تنظيم المباراة في غضون مهلة قصيرة.وقال الاتحاد الإسباني "منذ البداية، أعرب الاتحاد ‌عن التزامه المطلق بضمان إقامة هذه المباراة، حيث يعتقد أنها تضفي المكانة والسمعة الدولية في وقت حاسم في عام كأس العالم. علاوة على ذلك، عمل الاتحاد بلا كلل لتحقيق ذلك. كانت إسبانيا مستعدة للعب، كما ‌تم الإعلان ⁠دائما".وتنطلق كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 جوان.وأقيمت نسخة 2022 من "فيناليسيما" في ملعب ويمبلي في لندن، حيث فازت الأرجنتين 3-صفر على إيطاليا.