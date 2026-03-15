Babnet   Latest update 18:50 Tunis

إلغاء مباراة إسبانيا والأرجنتين في قطر بسبب الصراع بالشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b6e0d37df2d6.20156510_fjophngiemlqk.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 18:36
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ‌في بيان اليوم الأحد إلغاء مباراة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‌المعروفة باسم "فيناليسيما"، بين إسبانيا والأرجنتين التي كان ‌من المقرر إقامتها في قطر في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، بعدما رفضت الأرجنتين بدائل.

وكان من المقرر إقامة ​مباراة إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كأس كوبا أمريكا في 27 مارس في ملعب لوسيل بالدوحة، حيث كان ⁠سيحظى المشجعون بفرصة مشاهدة ليونيل ميسي في مواجهة الأمين جمال.

وقال اليويفا إنه أجرى نقاشات مع الجهات المنظمة في قطر وخلص إلى عدم ⁠إمكانية إقامة المباراة بسبب "الوضع السياسي الراهن" في المنطقة.
وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه "يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة لأن الظروف والتوقيت حالا دون تمكن الفريقين من التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر".
وقالت اللجنة المنظمة المحلية في قطر إن اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر أدت إلى إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تلعب الدولة المضيفة ومصر والسعودية وصربيا مباريات ودية هذا الشهر.

وأعلن الاتحاد الصربي لكرة ​القدم لاحقا أن المنتخب الأول سيحل ضيفا على إسبانيا يوم 27 مارس، ويستضيف السعودية بعدها بأربعة أيام.
لكن إلغاء مباراة "الفيناليسما" لم يكن بسبب المخاوف الأمنية في قطر فحسب، إذ قال اليويفا إنه ‌درس بدائل أخرى ممكنة لكنها "لم تكن مقبولة" لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وعرض في بداية الأمر إقامة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو مع توزيع الحضور الجماهيري بالتساوي بين الفريقين.
وكان هناك خيار ثان ⁠تمثل في إقامة "فيناليسيما" بنظام الذهاب والعودة على أن تكون المباراة الأولى في ملعب ‌برنابيو في 27 مارس والثانية في بوينس آيرس خلال فترة توقف المباريات الدولية قبل بطولتي أوروبا وكوبا أمريكا 2028.
لكن الاتحاد الأرجنتيني رفض الخيارين. وأوضح اليويفا أن الأرجنتين قدمت عرضا مضادا لإقامة المباراة بعد كأس العالم لكن إسبانيا لم تكن لديها مواعيد متاحة.
وأضاف اليويفا "في النهاية، سعى اليويفا للحصول على تعهد من الأرجنتين بإقامة المباراة في 27 مارس... أو في التاريخ البديل وهو 30 مارس حال العثور على ملعب محايد في ‌أوروبا. وقوبل هذا الاقتراح بالرفض أيضا".
وقال الاتحاد الإسباني للعبة إنه عرض على الأرجنتين "جميع الخيارات الممكنة" بالتعاون مع اليويفا لضمان إقامة المباراة، مضيفا أن لديه القدرة على تنظيم المباراة في غضون مهلة قصيرة.
وقال الاتحاد الإسباني "منذ البداية، أعرب الاتحاد ‌عن التزامه المطلق بضمان إقامة هذه المباراة، حيث يعتقد أنها تضفي المكانة والسمعة الدولية في وقت حاسم في عام كأس العالم. علاوة على ذلك، عمل الاتحاد بلا كلل لتحقيق ذلك. كانت إسبانيا مستعدة للعب، كما ‌تم الإعلان ⁠دائما".
وتنطلق كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في 11 جوان.
وأقيمت نسخة 2022 من "فيناليسيما" في ملعب ويمبلي في لندن، حيث فازت الأرجنتين 3-صفر على إيطاليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325507

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet14°
12° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-6
18°-11
20°-9
14°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>