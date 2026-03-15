المنستير: افتتاح الدورة 52 للأيام  التجارية بقصر هلال

انطلقت مساء أمس السبت بمدينة قصر هلال بالمنستير، فعاليات الدورة 52 للأيام التجارية والثقافية ، بمشاركة أكثر من 250 عارضا.وتعد هذه التظاهرة، التي افتتحها والي الجهة عيسى موسى، من أعرق المواعيد التجارية الدورية في تونس، حيث يعود تاريخ انطلاقها إلى سنة 1974. وتنتظم عادة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وتعرف لدى روادها باسم "المعرض"، وتمثل موعدًا تجاريًا هامًا يستقطب الاف الزوار يوميًا من مختلف المدن والولايات المجاورة ومن كافة جهات البلاد.وتتيح الأيام التجارية لزوارها، إضافة إلى أكثر من 600 محل تجاري بمدينة قصر هلال، اقتناء حاجياتهم من ملابس جاهزة وحلويات ولعب أطفال وفواكه جافة ومفروشات ومختلف المستلزمات المنزلية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية.وتشهد التظاهرة نسقًا تصاعديًا للإقبال يبلغ ذروته ليلة العيد، حيث يتراوح عدد الزوار وفق مصدر بلدي بين 5 و10 آلاف زائر يوميًا.ويُذكر أن الاستعدادات لهذا الموعد السنوي انطلقت بصفة مبكرة، واختتمت يوم الأربعاء 11 مارس، من خلال اجتماع لجنة تضم جميع الأطراف المعنية للوقوف على معايير السلامة للشبكة الكهربائية، وتوفير مولد كهربائي تعويضي، وشهادة التأمين، وضبط منافذ النجدة.