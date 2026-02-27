الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقا من الساعة 13:00، وفق البرنامج التالي:
* الترجي الرياضي الجرجيسي – الشبيبة القيروانية
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الـVAR: نضال اللطيف
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
* شبيبة العمران – اتحاد بن قردان
الحكم: أسامة بن إسحاق
حكم الـVAR: حسني النايلي
النقل التلفزي: الوطنية الثانية (تسجيل)
وتندرج هذه المواجهات ضمن سباق متواصل على المراتب المتقدمة، إلى جانب سعي عدد من الفرق إلى تحسين تموقعها في جدول الترتيب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.
* الترجي الرياضي الجرجيسي – الشبيبة القيروانية
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الـVAR: نضال اللطيف
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
* شبيبة العمران – اتحاد بن قردان
الحكم: أسامة بن إسحاق
حكم الـVAR: حسني النايلي
النقل التلفزي: الوطنية الثانية (تسجيل)
وتندرج هذه المواجهات ضمن سباق متواصل على المراتب المتقدمة، إلى جانب سعي عدد من الفرق إلى تحسين تموقعها في جدول الترتيب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324361