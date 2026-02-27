الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقا من الساعة 13:00، وفق البرنامج التالي:الحكم: حسام بن ساسيحكم الـVAR: نضال اللطيفالنقل التلفزي: الوطنية الأولىالحكم: أسامة بن إسحاقحكم الـVAR: حسني النايليالنقل التلفزي: الوطنية الثانية (تسجيل)وتندرج هذه المواجهات ضمن سباق متواصل على المراتب المتقدمة، إلى جانب سعي عدد من الفرق إلى تحسين تموقعها في جدول الترتيب مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.