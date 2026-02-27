Babnet   Latest update 12:43 Tunis

أمين قارة مدربا جديدا لمستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1778fa1d949.18390554_pnfjeqimoglkh.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 11:51
      
أكّد أمين ليبيرسو رئيس مستقبل سليمان التعاقد الرسمي مع امين قارة كمدرب أول لفريق أكابر كرة القدم في ما تبقى من الموسم الرياضي الجاري.
وأوضح ليبيرسو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة انه لم يتم بعد تعيين بقية اعضاء الاطار الفني الذي سيرافق المدرب الجديد في مهامه.
جدير بالذكر أنّ خمسة مدربين تداولوا هذا الموسم الإشراف الفني على مستقبل سليمان هم محمد التلمساني ومنير الشيحي ومحمد العياري ومحمد العرعوري وبسام زنودة.

ويمرّ مستقبل سليمان بأزمة نتائج خانقة، إذ لم يتذوق طعم الفوز في بطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ 28 سبتمبر 2025 حين فاز خارج قواعده على الترجي الجرجيسي بنتيجة 3-1.
ويتذيل زملاء معز بن شريفية جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من انتصارين و7 تعادلات مقابل 12 هزيمة.
كما عجز الفريق في المباريات الأربع الأخيرة التي خسرها تواليا أمام الملعب التونسي والأولمبي الباجي ومستقبل المرسى والترجي الرياضي عن التهديف.

وفي 21 مقابلة، يعد خط هجوم مستقبل سليمان الأضعف في سباق البطولة بعدما اكتفى بتسجيل 9 أهداف فيما قبل خط دفاعه 24 هدفا.
ويواجه مستقبل سليمان غدا السبت النجم الساحلي صاحب المركز السادس برصيد 30 بالملعب الأولمبي بسوسة لحساب الجولة الثانية والعشرين.
وسيخوض أمين قارة باكورة تجاربه كمدرب اول في الرابطة المحترفة الاولى بعدما تولى سابقا العمل كمدرب أصناف شابة في عدد من الأندية أبرزها النادي الافريقي والملعب التونسي، بالاضافة الى تجربة كمدرب لصنف النخبة مع نهضة بركان المغربي.
