تطوير العلاج الإشعاعي والأدوية الصيدلانية المشعّة محور جلسة استراتيجية بوزارة الصحّة

شكل متابعة الإنتاج الوطني للأدوية الصيدلانية المشعّة المستعملة في الطبّ النووي، وعلى رأسها مادة "فلوروديوكسي غلوكوز الموسوم بالفلور-18 المعتمدة في التصوير الطبي المقطعي بالاصدار البوزيتروني والموجه لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية أبرز محاور جلسة العمل التي جمعت أمس الخميس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي الشركة الوطنية "سيزورا" حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة الصحة أنه تم بهذه المناسبة الاتفاق على ضرورة تعزيز منظومة الوقاية الإشعاعية والسلامة المهنية واحترام المعايير الدولية للجودة والسلامة ودعم منظومة الجودة والتحاليل وتسريع اطلاق الدفعات العلاجية وتحسين منظومة النقل والتوزيع على المستوى الوطني الى جانب احترام خارطة طريق تنفيذية مع دراسة احداث قدرة انتاجية احتياطية لضمان استمرارية التزويد.كما تم التأكيد على أهمية مواكبة التطور العالمي للأدوية الإشعاعية المستعملة في التشخيص والعلاج، والعمل على تعزيز مكانة تونس كـقطب إقليمي رائد في الطب النووي على المستويين الإفريقي والمتوسطي، مع الحرص على تحسين نفاذ المرضى إلى خدمات التشخيص والعلاج المتقدّم، خاصة في مجال مكافحة السرطانأم