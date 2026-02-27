صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا

إعادة لنهائي مونديال الأندية



مواجهات متوازنة في بقية القرعة



برنامج الأدوار الإقصائية



أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، عن مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وذلك للمرة السادسة منذ موسم 2019-2020.وكان الفريقان قد التقيا خلال مرحلة الدوري، حيث قلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 في ديسمبر الماضي.وقال مدير الكرة في مانشستر سيتي، هوغو فيانا، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: “تقابلنا بالفعل في مرحلة الدوري، لذا ستكون مباراة جميلة جداً. إنها أشبه بالمباريات النهائية، ونحن سعداء بالعودة إلى هناك مرة أخرى”.وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان فريق تشيلسي في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي.من جهته، قال مدير الكرة في تشيلسي، ديفيد بارنارد: “لعبنا ضدهم عدة مرات. إنهم حاملو اللقب، لكن البعض سيشير إلى ما حدث في الصيف خلال كأس العالم للأندية. ستكون مباراة صعبة، لكننا لا نخشاها”.جنب تصدر أرسنال لمرحلة الدوري، بعد تحقيقه ثمانية انتصارات، مواجهة الكبار في هذا الدور، إذ سيلاقي باير ليفركوزن.وسيواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني في مرحلة الدوري، فريق أتلانتا، الذي تأهل على حساب بوروسيا دورتموند في الملحق.كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع برشلونة، فيما يواجه ليفربول نظيره غلطة سراي.وسيكون توتنهام هوتسبير على موعد مع أتليتيكو مدريد، في حين يلتقي بودو/غليمت مع سبورتينغ لشبونة.10-11 مارس و17-18 مارس7-8 أفريل و14-15 أفريل28-29 أفريل و5-6 ماي30 ماي في بودابست