صدام جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a1a5a6810458.24830812_lkjhiqnmgpfeo.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:07
      
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، عن مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وذلك للمرة السادسة منذ موسم 2019-2020.

وكان الفريقان قد التقيا خلال مرحلة الدوري، حيث قلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 في ديسمبر الماضي.


وقال مدير الكرة في مانشستر سيتي، هوغو فيانا، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: “تقابلنا بالفعل في مرحلة الدوري، لذا ستكون مباراة جميلة جداً. إنها أشبه بالمباريات النهائية، ونحن سعداء بالعودة إلى هناك مرة أخرى”.


إعادة لنهائي مونديال الأندية

وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان فريق تشيلسي في مواجهة تعيد إلى الأذهان نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي.

من جهته، قال مدير الكرة في تشيلسي، ديفيد بارنارد: “لعبنا ضدهم عدة مرات. إنهم حاملو اللقب، لكن البعض سيشير إلى ما حدث في الصيف خلال كأس العالم للأندية. ستكون مباراة صعبة، لكننا لا نخشاها”.

مواجهات متوازنة في بقية القرعة

جنب تصدر أرسنال لمرحلة الدوري، بعد تحقيقه ثمانية انتصارات، مواجهة الكبار في هذا الدور، إذ سيلاقي باير ليفركوزن.

وسيواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني في مرحلة الدوري، فريق أتلانتا، الذي تأهل على حساب بوروسيا دورتموند في الملحق.

كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع برشلونة، فيما يواجه ليفربول نظيره غلطة سراي.

وسيكون توتنهام هوتسبير على موعد مع أتليتيكو مدريد، في حين يلتقي بودو/غليمت مع سبورتينغ لشبونة.

برنامج الأدوار الإقصائية

الدور ثمن النهائي: 10-11 مارس و17-18 مارس
الدور ربع النهائي: 7-8 أفريل و14-15 أفريل
الدور نصف النهائي: 28-29 أفريل و5-6 ماي
الدور النهائي: 30 ماي في بودابست
.

