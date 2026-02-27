تحجير السفر على 3 محامين في قضية شبهات غسيل أموال وجرائم صرفية
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار قرار بـتحجير السفر على ثلاثة محامين، وذلك في إطار تعهده بملف يتعلق بشبهات غسيل أموال وجرائم صرفية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الأبحاث التحقيقية المفتوحة ضد المعنيين بالأمر، على خلفية شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال وجرائم جبائية أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
