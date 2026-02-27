Babnet   Latest update 23:19 Tunis

تحجير السفر على 3 محامين في قضية شبهات غسيل أموال وجرائم صرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2188704b420.75004996_qnilemkohjgfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 23:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار قرار بـتحجير السفر على ثلاثة محامين، وذلك في إطار تعهده بملف يتعلق بشبهات غسيل أموال وجرائم صرفية.
أخبار ذات صلة:
فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتجميد أملاكهم وحساباتهم البنكية ...

ويأتي هذا الإجراء ضمن الأبحاث التحقيقية المفتوحة ضد المعنيين بالأمر، على خلفية شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال وجرائم جبائية أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324416

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
21°-11
22°-10
21°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>