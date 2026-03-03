إخماد حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي وعدم وقوع إصابات
وكالات - أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة السيطرة على الحريق الذي اندلع قرب القنصلية الأمريكية في دبي، دون وقوع إصابات.
وقال المكتب الإعلامي لقيادة الإمارات عبر موقع "إكس": تمت السيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالقنصلية الأمريكية في دبي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال المكتب الإعلامي لقيادة الإمارات عبر موقع "إكس": تمت السيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالقنصلية الأمريكية في دبي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324680