إخماد حريق قرب القنصلية الأمريكية في دبي وعدم وقوع إصابات

وكالات -

أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة السيطرة على الحريق الذي اندلع قرب القنصلية الأمريكية في دبي، دون وقوع إصابات.وقال المكتب الإعلامي لقيادة الإمارات عبر موقع "إكس": تمت السيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع نتيجة غارة جوية بطائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالقنصلية الأمريكية في دبي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.