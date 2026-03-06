بن عروس: الشروع بداية من الاثنين المقبل في تأمين عيادات مسائية لطبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس

ينطلق المستشفى الجهوي ببن عروس، بداية من يوم الاثنين القادم 9 مارس الجاري، في تأمين عيادات مسائية في طبّ الأسنان في إطار التظاهرة الصحية الكبرى "رمضانيات صحية"، وذلك لتمكين طالبي هذه الخدمة الصحية من الكشف خارج أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المعظم.ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة ببن عروس فرحات زهمول، في تصريح لـ"وات" اليوم الخميس، فإن هذه العيادات الليلية ستتيح للمرضى الذين لم يتسن لهم عيادة الطبيب خلال الفترة الصباحية القيام بالكشوفات اللازمة بعد الإفطار، وذلك إلى غاية 14 مارس الجاري، وسيؤمنها الفريق الطبي والاطارات والأعوان العاملون الساهرون على قسم طب الاسنان بالمستشفى الجهوي ببن عروس.وأطلقت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تظاهرة "رمضانيات صحية" خلال الأيام الأولى من شهر الصيام وتتضمن مجموعة من الأنشطة الصحية الليلية توزعت بين تنظيم حلقات توعوية وتحسيسية لتقصي أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، مرفقة بحصص تثقيفية لفائدة المصلّين حول التغذية السليمة بعدد من الجوامع خلال شهر رمضان المعظم.كما نظمت حملات مشابهة من خلال نقل الخدمة الصحية لعدد من الفضاءات المدرسية والجامعية والمهنية لتقصي عديد الامراض، وتأمين كشوفات صحية سريعة، الى جانب التقصي المبكر لعديد الامراض، وتقديم النصائح الطبية حول السلوكات الغذائية السليمة خلال شهر رمضان، وترسيخ دور التوعية في بناء منظومة السلوكيات الصحية الآمنة.